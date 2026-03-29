Cetrapam: Los clanes Aveiro, Peña, Jure y otros viven como reyes y se ocultan tras su vocero

La ciudadanía padece un pésimo transporte público, alto precio del combustible y el desabastecimiento de medicamentos. Sin embargo, los transportistas serán los primeros en cobrar de las arcas estatales mucho antes que las farmacéuticas o las vialeras. Esto gracias a que siempre tuvieron de rodillas al gobierno de Santiago Peña.

El Centro de Empresarios de Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam) se creó en 2007 cuando Juan Carlos Aveiro, propietario de la empresa TTL Línea 23, 24 y 33 y cuyo poder político se afianzó desde el gobierno de Nicanor Duarte Frutos (2003-2008), entró en conflicto con Julio Dávalos, de la Línea 26 y titular del gremio UCETRAMA.

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Aunque la Cetrapam es “presidida” por César Ruíz Diaz, este no es dueño ni gerente de ninguna empresa de transporte permisionaria del Viceministerio del Transporte (Memorando CJ N° 59/2025).

Ruíz Díaz actúa como vocero contratado por Juan Carlos Aveiro, quien tiene el cargo de Vicepresidente primero del gremio y disfruta de la vida siendo propietarios de caballos de carreras.

Clan Jure Vallejos, cónsul de Santi Peña

El vicepresidente 2° de Cetrapam es Elías Nayb Jure Vallejos, socio gerente de la Empresa Automotores Guaraní SRL Línea 15-1, 2, 3, 4 y 47. Los demás socios y miembros del clan familiar son Luis Nasser Jure Vallejos, Sofía Jazmin Jure Vallejos y Jorge Salomón Jure Vallejos. Este clan prefiere aparecer en actos relacionados al otro negocio familiar, la Compañía de Petróleos Guaraní (COPEG).

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Este clan también es propietario de la empresa de Transporte San José Obrero Línea 187.

Para tener una idea del poder político de este clan, según decreto del Poder Ejecutivo en 2025 Jorge Salomón es el Cónsul Honorario del Reino de Tailandia, con sede en la ciudad de Asunción

Colectivos y arte

La primera vocal de Cetrapam es la empresaria Rolendia Teresa “Lendy” Peña de Vasconsellos y el vicepresidente es Marcos Vasconsellos. Peña es propietaria de la empresa La Sanlorenzana y explota las líneas 45, 50 y 56 pero ella prefiere viajar, reunirse con amigas y exponer sus obras de arte.

“Aerolínea” que quebró

El vocal N° 2 de la Cetrapam es Alejandro Castorino, hijo del expropietario de Línea 27 Nelson Castorino quien falleció en 2025. La empresa, conocida popularmente como “Aerolínea 27″ por el imprudente manejo de sus choferes, en 2024 cedió su tramo a la empresa Ñanduti (Linea 165).

Nelson oculta sus redes sociales después que estando bajo los efectos del alcohol protagonizara un accidente de tránsito y huyera del lugar sin prestar auxilio a las víctimas.

Concejal Departamental

El vocal N° 3 de la Cetrapam es “Javier Marecos”, quien sería Javier Concepción Marecos Acosta, apoderado de la empresa General Aquino Línea 28, firma cuyo gerente es su padre, Justo Concepción Mareco Gaona.

Javier Marecos es nada más y nada menos que el concejal departamental de Central.