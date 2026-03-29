“Economía de guerra”: Alliana presume “chupín” mientras la gente padece el paro de buses

“Un domingo como nos gusta, compartiendo en familia. Saludos a todos desde la hermosa ciudad de Humaitá”. Así refiere el posteo del vicepresidente de la República, Pedro Alliana. El posteo del segundo del Poder Ejecutivo, presumiendo un opíparo chupín de pescado, muy tradicional en el zona sur del país.

Alliana presume en un momento candente en la ciudadanía. El paro de buses golpea con fuerza, sobre todo en Asunción y el área metropolitana.

El virtual precandidato a presidente de la República por el movimiento Honor Colorado (HC) con vistas a las generales de 2028 se manifiesta en un contexto de “economía de guerra”, frase que acuñó el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos.

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Reunión clave

Mientas tanto, el Poder Ejecutivo no define aún las medidas concretas para enfrentar el paro del transporte público que comenzó el sábado.

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La Presidencia de la República informó que a las 16:00 se llevará a cabo una reunión entre autoridades del Gobierno y representantes de los gremios del transporte, en el Viceministerio de Transporte.