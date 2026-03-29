Política
29 de marzo de 2026 - 15:42

“Economía de guerra”: Alliana presume “chupín” mientras la gente padece el paro de buses

En medio del vía crucis ciudadano por el paro de buses, el vicepresidente y posible presidenciable en el 2028, Pedro Alliana (ANR-HC) presumió en redes un opíparo “chupín” de pescado en la ciudad de Humaitá. El segundo del Ejecutivo ostenta su estilo de vida en medio de una coyuntura de “economía de guerra”, parafraseando al ministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos.

Por ABC Color

“Un domingo como nos gusta, compartiendo en familia. Saludos a todos desde la hermosa ciudad de Humaitá”. Así refiere el posteo del vicepresidente de la República, Pedro Alliana. El posteo del segundo del Poder Ejecutivo, presumiendo un opíparo chupín de pescado, muy tradicional en el zona sur del país.

Alliana presume en un momento candente en la ciudadanía. El paro de buses golpea con fuerza, sobre todo en Asunción y el área metropolitana.

El virtual precandidato a presidente de la República por el movimiento Honor Colorado (HC) con vistas a las generales de 2028 se manifiesta en un contexto de “economía de guerra”, frase que acuñó el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos.

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Un colectivo de la Línea 133 con la rueda destrozada abandonó a sus pasajeros sobre la calle Herrera de Asunción.
Un colectivo de la Línea 133 con la rueda destrozada abandonó a sus pasajeros sobre la calle Herrera de Asunción. (Foto de archivo).

Reunión clave

Mientas tanto, el Poder Ejecutivo no define aún las medidas concretas para enfrentar el paro del transporte público que comenzó el sábado.

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La Presidencia de la República informó que a las 16:00 se llevará a cabo una reunión entre autoridades del Gobierno y representantes de los gremios del transporte, en el Viceministerio de Transporte.