Yolanda arremete contra gobierno de Peña y dice que “nadie le respeta”

La senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) cuestionó con dureza la administración del presidente Santiago Peña (ANR-HC) por su falta de gestión en problemas, como el conflicto con los empresarios del transporte público que dejaron sin movilidad a miles de usuarios.

La legisladora de la oposición dijo que al gobierno cartista nadie le respeta, aludiendo al paro de buses en Asunción y área metropolitana.

“Acá lo que pasa es que realmente nadie le respeta este gobierno, porque si estos transportistas respetaran a Santiago Peña, pues hubieran cumplido la ley. Pero como ellos saben que no habrán sanciones, que no habrán multas, entonces ellos siguen adelante. Esto hay que, esto hay que castigar, ¿no? Se puede dejar al final el, ¿cuánto subsidio estamos dando? Treinta millones de dólares, algo así“, manifestó la senadora Paredes, en No Tiene Nombre de ABC.

Indicó que se trata de “dinero que sale del bolsillo de la gente y hoy en día tener que soportar esto y transportar a nuestra gente en camiones como vacas”.

Paredes, seguidamente, apuntó a la falta de gestión del gobierno de Peña. “Pero vemos también una falta de gestión, de adelantarse a las situaciones. El caso de las huelgas estaba previsto, había conversaciones”, expresó.

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Citó la problemática que se suscita con las empresas vialeras y las farmacéuticas, a quienes el Estado adeuda más de US$ 1.000 millones.

“Las farmacéuticas, las vialeras y transportistas, pero no le espetan, porque no hay sanciones, y del momento que no hay sanciones, entonces no hay respeto, y esto va a seguir así. Y el tema de los transportistas, ya sabemos, años, siguen así, nadie ha recibido castigo, nadie ha recibido multa, a nadie se le ha ejecutado el contrato, a nadie se le ha rescindido por este tipo de actos, entonces ellos como están seguros de esto, siguen adelante”, cuestionó la parlamentaria.

“Tomadura de pelo”

En otro momento, la senadora Yolanda Paredes cuestionó el discurso del presidente Santiago Peña sobre la realidad económica y social del país. Citó la supuesta reducción de la pobreza a 16%. Dijo que “esas comunicaciones ya son ofensivas”. Afirmó que “la gente no siente eso” y es “una tomadura de pelo”.

¿“Qué es lo que me decís, verdad? No te das cuenta, no te das cuenta cómo vivimos, ustedes están mejor, los 16%, yo creo que tienen que ver con sus licitaciones amañadas y direccionadas, con sus funcionarios que han recibido, que reciben bonificaciones exageradas”, manifestó la senadora opositora.

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La legisladora de Cruzada Nacional indicó que esas son las personas que “sí están mejor” y salieron de la pobreza. Citó los allegados del poder adjudicados con viviendas construidas por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), a cargo de Juan Carlos Baruja, con aspiraciones al cargo de Vicepresidente en el 2028. Mencionó el departamento que benefició el senador cartista y exCruzada Nacional, Javier “Chaqueñito” Vera, con departamento deLMUVH en la ciudad de Luque. El polémico legislador se vio obligado a renunciar a su departamento, ante las críticas.

“Ellos estaban repartiendo como favores políticos. Ellos sí están mejor y salieron de la pobreza, pero estamos hablando del pueblo, de la gente común, y esa gente común es la que hoy le vimos colgada nuevamente en las riberas de los colectivos, esa es la realidad del Paraguay”, aseveró la senadora.

“Exporta pobreza”

Paredes también citó el convenio de Migración Circular a España. Dijo que se trata de una “expresión de la miserabilidad del Gobierno”. “Exportar pobreza es lo que hacemos. Llevar a esos prójimos a que trabajen a no sé cuántos mil kilómetros con la promesa que, y mira que la prueba anda a 500 mil por día. Realmente nos están tomando el pelo. No podemos ofrecer trabajo en el exterior como si fuera una conquista de que el gobierno está haciendo la debida diligencia para que la gente de Paraguay viva mejor, viva mejor en el extranjero”, subrayó.

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La senadora Paredes aludió al caso una compatriota identificada como Angélica López comentó a través de un video que fue masivamente compartido que tuvo que tomar la decisión de volver a Paraguay, apenas una semana después de haber formado parte del primer contingente de trabajadores que el Gobierno “exportó” para recolectar frutas en España. Contó cómo es el trabajo y, entre lágrimas, expresó que le gustaría que las autoridades vayan y vean la realidad: “No es como nos prometieron”, reveló.

La legisladora calificó el caso de exportación de la pobreza. Paredes también aludió a la inversión extranjera en el país. Preguntó cuánto asciende la generación de empleo en tres años de Gobierno. Dijo que la “generación de empleo es cero”. “Perdón. Nunca a encontramos por ningún lado. Nuestros jóvenes se siguen yendo al extranjero. Seguimos perdiendo juventud”, lamentó la parlamentaria.