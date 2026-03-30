¿Erico Galeano te paga tu salario?, le preguntan a “Nano” Galaverna

El senador Ever Villalba (PLRA) presentó un pedido de revocatoria del permiso de Erico Galeano (ANR-HC) por considerarlo inconstitucional. Sin embargo, Juan Carlos “Nano” Galaverna (ANR-HC) interrumpió la alocución del liberal y le gritó “Kuña’i” y luego remató en castellano: “Maricón”.

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En respuesta, Villalba respondió “ãgaite aháta ndéve” (en breve voy junto a vos) y continúo: “Para defender los intereses de los frigoríficos nos acordamos de la Constitución, pero cuando le damos permiso a Erico nos olvidamos de la Constitución”, dijo Villalba.

Nano Galaverna nuevamente patoteó y grita “maricón” sin ser cuestionado por el presidente de la Cámara Alta.

“¿Defendés a un narcotraficante? ¿Te dio un sueldo para defenderlo? Mba’e pio, Erico abogado. Nde mbo sueldo pico", remató Villalba.

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Una guarida es el cartismo

El senador Villalba lamentó que el cartismo proteja a políticos cuestionados, incluso con vínculos a hechos delictivos.

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“La bancada del cartismo protege a cuanto sinvergüenza exista. Hay que preguntarle a la bancada que es una guarida de este tipo de cosas”, dijo Villalba.

Argumentó que su pedido de revocatoria del permiso de Erico Galeano se debe por que es inconstitucional. Dijo que la Constitución solo tiene dos opciones para el pedido de permiso de un senador.

El primero es para ser ministro y el segundo es para ser diplomático y Erico Galeano no cumple ninguno de los dos casos, sino que está condenado por su vínculo con el narcotráfico.