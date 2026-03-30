Hay reincidentes entre senadores ausentes en la expulsión de “Chaqueñito”

Los senadores ausentes al momento de votar por la expulsión de Javier Vera “Chaqueñito” (cartista) fueron los colorados Carlos Núñez, Luis Pettengill, Oscar Salomón, Patrick Kemper y el libero cartista José “Pakova” Ledesma.

Así también los opositores Ignacio Iramaín (Indiependiente), Esperanza Martínez (Frente Guasu) y Waltar Kobylanski (Cruzada Nacional) pero estos tres enviaron notas justificando sus ausencias por motivos personales o de salud.

En el caso de los colorados o liberocartistas, ninguno presentó un aviso o justificativo dentro del legajo de “Asuntos Entrados” de la sesión de hoy.

En el caso de Carlos Núñez y “Pakova” Ledesma estos fueron reincidentes ya que también formaron parte del grupo de 10 senadores que se ausentaron cuando se trató el anterior pedido de pérdida de investidura de Chaqueñito.

Lea más: Caso MUVH: cartistas y aliados salvan otra vez a Chaqueñito de pérdida de investidura

Dicha sesión ocurrió el 18 de marzo último, tras el escándalo que reveló que Juan Carlos Baruja, titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH), había entregado departamentos construidos por la cartera al senador Javier Vera, otros dos a parientes de la senadora Zenaida Delgado y otro al secretario personal de Baruja.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Otro caso llamativo es la ausencia de Kemper en la sesión de hoy ya que el legislador hizo “acto de presencia” el jueves último en la conferencia de prensa de los cartistas Juan Carlos “Nano” Galaverna y Natalicio Chase, en que exigían la renuncia de Chaqueñito o le advertían con la expulsión.