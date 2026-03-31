Aguilera rechaza interpelación de Baruja: “No vemos que haya hecho algo ilegal”

La bancada cartista dejó sin quórum la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados en la que debía tratarse el pedido de interpelación al titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja. De esta manera, se evitó que el secretario de Estado sea cuestionado por el caso del exsenador Javier “Chaqueñito” Vera.

En ese contexto, el diputado cartista Alejandro Aguilera defendió la gestión de Baruja antes del inicio de la sesión, en la que finalmente no se pudo avanzar por falta de quórum.

Aguilera manifestó su postura en contra de la interpelación y sostuvo que, a su criterio, el ministro no incurrió en irregularidades en el caso que involucra a “Chaqueñito” Vera.

“Estoy en contra de la interpelación de Baruja, vino a explicar absolutamente todo en Diputados y el Senado. No vemos que haya hecho algo ilegal, no existe ninguna ley que un legislador, intendente o gobernador no puede acceder a ese tipo de viviendas. Ahora si es moral o no la solicitud que haya hecho el exsenador Vera, estamos hablando en otro estadío”, dijo.

Lea más: Rabona por la albirroja: Salvan de interpelación a ministro Baruja por el caso Chaqueñito

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cambios fueron previos en reglamentación

El legislador enfatizó que la normativa vigente no prohíbe que funcionarios del Estado o del MUVH accedan a viviendas sociales.

Asimismo, descartó que se hayan realizado ajustes legales para favorecer al exsenador. Aseguró que la reglamentación fue modificada con anterioridad, con el objetivo de ampliar el acceso a este tipo de viviendas.

También rechazó que la negativa a la interpelación represente un intento de blindar al ministro.

Cuestionamientos a Abdo Benítez

Por otro lado, Aguilera se refirió a las críticas del expresidente Mario Abdo Benítez hacia el Gobierno de Santiago Peña. En ese sentido, sugirió al exmandatario que “baje dos cambios”, al considerar que sus declaraciones no benefician al Partido Colorado de cara a las elecciones municipales.

Lea más: Peña responde a Mario Abdo: “Él ya tuvo su tiempo como presidente”

Asimismo, negó que las actuales autoridades sean “inútiles”, aunque admitió la existencia de dificultades en la gestión. “Tenemos estadísticas de sobre para demostrar que este Gobierno está cumpliendo”, agregó.