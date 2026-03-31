Peña responde a Mario Abdo: “Él ya tuvo su tiempo como presidente”

Santiago Peña pasó este martes por la Feria de la Agricultura Familiar que se desarrolla en la Costanera de Asunción y se detuvo brevemente a contestar algunas preguntas de los medios presentes. Primeramente, destacó la actividad impulsada desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería y señaló que el objetivo es seguir expandiendo las ferias hacia todo el país.

“Es un cambio de enfoque. Era un poco lo que nosotros queríamos cambiar; de esa mirada asistencialista hacia lo que es una generación de ingresos genuina. Nosotros le estamos dando libertad al productor (...) Nosotros le estamos dando la herramienta para que puedan ejercer esa libertad económica que es tan importante”, expresó.

El Presidente fue abordado también sobre la situación que afronta su administración ante el reclamo de empresas proveedoras a las que se adeuda millonarias sumas, lo que perjudica especialmente a hospitales y a la obra pública. Sobre el punto, Peña dijo que no son problemas nuevos y si hay atrasos es porque se están haciendo muchas más obras que antes.

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“Es tratar de encontrar un equilibrio entre realizar las obras, comprar los medicamentos, pero también hay una responsabilidad fiscal que es un compromiso que ha permitido a Paraguay consolidar la estabilidad macroeconómica. Esto no es un trabajo para cualquiera”, dijo.

El fin de semana último, el expresidente Mario Abdo Benítez aprovechó una actividad político-partidaria para despacharse contra el gobierno de Peña. Textualmente expresó: “Esta gente es inútil y no sirve para nada”, refiriéndose justamente a las obras atrasadas y la falta de pago de deudas.

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Si bien Peña primeramente dijo que las expresiones de Mario Abdo no merecían comentarios porque “no suman absolutamente nada”, finalmente instó a comparar ambas gestiones. “Él tuvo su tiempo como presidente de la República y los números están a la vista y bueno, el tiempo será el juez inexorable que va a decir realmente quién hizo más. Ustedes pueden comparar qué es lo que ha ocurrido en generación de empleo, disminución de la pobreza y crecimiento económico”, señaló.

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