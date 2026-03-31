Senadores proponen que pensión de adultos mayores suba al salario mínimo

Un grupo de legisladores presentó un proyecto de ley que busca modificar los artículos 3° y 12° de la Ley Nº 7322/24 “Que modifica los artículos 3° y 12° de la ley 7322/24″ que establece la pensión universal para las personas adultas mayores y dispone beneficios de acceso e inclusión con el objetivo de mejorar la pensión universal destinada a las personas adultas mayores.

La propuesta plantea un cambio clave: elevar el monto mensual de la pensión del 25% del salario mínimo vigente (G. 724.762) a un salario mínimo completo, que actualmente asciende a G. 2.899.048.

Según los impulsores, esta modificación apunta a garantizar condiciones de vida dignas para un sector considerado altamente vulnerable.

Argumentan insuficiencia del monto actual

En la exposición de motivos, los senadores sostienen que el monto actual resulta insuficiente para cubrir necesidades básicas como alimentación, salud, vivienda y servicios.

Advierten que el esquema vigente “desnaturaliza el espíritu de la ley” y limita su impacto como herramienta de inclusión social.

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El proyecto se fundamenta en principios constitucionales como la dignidad humana, la justicia social y la protección integral de las personas adultas mayores.

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Otro punto relevante del proyecto es la modificación del artículo 12°, que establece restricciones para acceder al beneficio.

Actualmente, las personas que poseen más de 30 cabezas de ganado quedan excluidas de la pensión. La nueva propuesta eleva ese límite a 50 cabezas de ganado, considerando que el criterio vigente es demasiado restrictivo, especialmente en zonas rurales.

Además, se mantienen otras restricciones como:

Percibir ingresos del sector público o privado

Ser aportante activo del seguro social

Contribuir al impuesto a la renta

¿Quiénes podrán acceder a la pensión?

El proyecto mantiene los criterios generales, pero reafirma puntos clave:

Personas mayores de 65 años (paraguayos o residentes)

Personas con discapacidad severa desde los 60 años

Comunidades indígenas desde los 55 años, con carácter universal

En todos los casos, la pensión sería equivalente a un salario mínimo y se ajustaría automáticamente según su variación.

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La iniciativa parlamentaria fue presentada por los senadores: Yolanda Paredes y Walter Kobylanski de Cruzada Nacional, Esperanza Martínez, del Partido Participación Ciudadana; Líder Amarilla, del PLRA; Ignacio Iramain (independiente) y el colorado disidente Mario Varela.

Los legisladores solicitan el acompañamiento del Congreso para avanzar con la propuesta, destacando la necesidad de reducir desigualdades y fortalecer la política pública dirigida a adultos mayores.