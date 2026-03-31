Tras puente, Diputados analizarán interpelar a Baruja y regular “monopatines”

La Cámara de Diputados difundió esta tarde su orden del día para su próxima sesión ordinaria del 7 de abril. Los legisladores se tomarán así una semana libre por Semana Santa. Entre los expedientes más importantes, figura en el punto N° 8 el pedido de interpelación a Juan Carlos Baruja, titular del Ministerio de la Vivienda, Urbanismo y Hábitat (MUHV).

El secretario de Estado es duramente cuestionado por haber entregado departamentos al senador expulsado Javier “Chaqueñito” Vera (cartista), a dos parientes de la senadora Zenaida Delgado (cartista) y al secretario privado del propio Baruja. Además, opositores y disidentes afirman tener reportes de direccionamiento de viviendas sociales a políticos en todo el país.

En cambio sí figuran en el orden del día del martes expedientes como el proyecto de ley que busca establecer normas de seguridad para monopatines eléctricos, presentado por el diputado Walter García (Yo Creo).

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Según la exposición de motivos, existe un creciente uso de estos vehículos en zonas urbanas y se hace necesario un marco regulatorio que garantice su uso seguro.

También se analizaría el rechazo del Senado al proyecto de ley “que establece un protocolo especial para la busqueda por medios digitales de personas desparecidas”.

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En el punto N° 10 aparece el tratamiento del proyecto de ley que modifica el régimen de subasta de vehículos abandonados, para que los municipios puedan litigar en casos de autos con resoluciones judiciales que no son retirados por sus dueños. El proyectista es Freddy Franco (PLRA).

En el punto N° 18 figura la declaración de emergencia víal de Ruta PY02 desde el Puente de la Amistad hasta el km 3.5 de Ciudad del Este, del diputado Walter García (Yo Creo) y en el punto N° 15 se analizará el proyecto de un marco normativo para la reorganización de puestos de peajes del MOPC, iniciativa de Benjamín Cantero (ANR, HC).

No aparece recortes de beneficios a políticos

Sin embargo, en la convocatoria de 18 puntos no figura el proyecto de ley que elimina las escandalosas bonificaciones y gastos superfluos en plena “economía de guerra” declarada.

Trascendió que el proyecto sería estudiado en una sesión extra de la fecha citada.

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El mismo fue presentado tras escandalosas asignaciones de beneficios, empezando por el presidente del Congreso, senador cartista Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC). En ambas cámaras plantearon proyectos de recortes que coinciden en eliminar las bonificaciones, pero la del Diputados también agregan reducir gastos en combustibles, viáticos, cattering, regalos y otros.