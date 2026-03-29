Cartistas cobardes y “atados a Baruja” impedirán su interpelación el martes

Un grupo de diputados opositores y colorados disidentes presentó un pedido de interpelación contra el titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja. Si bien el secretario de Estado concurrió al Congreso, este se retiró ante un sangrado de nariz.

El tratamiento del pedido de interpelación figura en el punto N° 10 del orden del día de la sesión ordinaria, es decir, dependerá que los cartistas no dejen la sesión sin quórum.

Lea más: Presentan pedido de interpelación contra Baruja por manejar MUVH como “inmobiliaria cartista”

Sin embargo, el oficialismo ya adelantó que para ellos es “caso cerrado”.

Consultado al respecto, el diputado Raúl Benítez dijo que espera que sus colegas reflexionen ante el escándalo que involucró a Baruja o se muestren como cómplices.

“En la medida que pasan los días llegan denuncias de todo el país sobre direccionamientos de viviendas, a actores y amigos políticos. Y vamos a ver el martes quiénes son los amigos políticos que lograron tener o permear dentro de la gestión Baruja y que se sienten atados a él”, aseveró.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Acá no hay puntos medios. El que vota en contra de la interpelación está atado a Baruja. El que vota a favor es porque no tiene nada que esconder y quiere poner sobre la mesa cuál es la situación del MUVH”, sentenció el diputado opositor.

Lea más: Video: por sangrado de nariz tras discusión, Baruja se retiró de reunión con diputados

Benítez sostuvo que el MUVH no puede seguir favoreciendo a los “amigotes” y a personas que incumplen los requisitos “con más razón en esta economía de guerra, tiene que estar al servicio de la gente que definitivamente no puede acceder a una vivienda”, aseveró.

Finalmente, lamentó que la Cámara de Diputados haya renunciado a utilizar una herramienta constitucional tan importante como es la interpelación a un funcionario, varios de ellos ministros duramente cuestionados.

“Muchos ministros que ya no deberían ser ministros”

“Creo que nos llenamos de cobardes en este Congreso. Creo que hay mucha gente que coincide en que hay que usar las herramientas constitucionales, pero que no se anima a plantarle cara al gobierno o a ciertos ministros de Santiago Peña que ya tienen completamente gastadas todas sus cuotas. Hay muchos ministros que ya no deberían ser ministros, pero ni siquiera podemos interpelarlos”, lamentó.