Ovelar insiste en Alliana como presidenciable y descarta a Riquelme: “es una figura muy nueva”

Ovelar fue categórico al afirmar que, dentro del movimiento Honor Colorado, Alliana sigue siendo el mejor posicionado de cara a las elecciones generales de 2028.

“Desde mi punto de vista, él es el mejor candidato por lejos dentro de Honor Colorado. Yo no tengo la menor duda de que sigue siendo el mejor posicionado”, sostuvo.

El legislador insistió en que mantiene un compromiso político con Alliana y cuestionó las versiones sobre un supuesto debilitamiento de su figura.

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Según explicó, el vicepresidente ha sido prudente al no apresurar el anuncio oficial de su candidatura. “Él esperará para confirmar su candidatura. A él no le desagrada para nada, pero siempre tuvo mucha racionalidad en el sentido de no emborracharse con los comentarios que nuestros entornos a veces nos hacen”.

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Ovelar recordó que incluso ya había anticipado que la interna colorada se definiría entre Alliana y Arnoldo Wiens, precandidato presidencial del movimiento Colorado Añetete.

Asunción será “determinante” para el 2028

El senador también puso énfasis en la relevancia de las elecciones municipales, señalando que la capital marcará el pulso electoral del país.

“Esta vez Asunción va a ser determinante para tener un diagnóstico de lo que va a ocurrir en las generales del 2028”, afirmó.

Según Ovelar, el escenario político será más desafiante para la ANR, y la “temperatura” electoral en la capital influirá directamente en las proyecciones del partido.

Riquelme, una figura “muy nueva”

Consultado sobre la posibilidad de impulsar al actual ministro de Industria y Comercio, Ovelar fue tajante: “Marco Riquelme yo lo conozco por su abuelo, que fue mi amigo, Don Brian Riquelme, su padre también. Pero él es una figura muy nueva”.

El senador criticó lo que calificó como una tendencia a “fantasear con nombres” dentro de la política, que haya surgido el nombre de Riquelme y dejó en claro que no acompañará candidaturas improvisadas.

“Si yo voy a jugar en la cancha, voy a jugar con Alliana, que ya está en el terreno”, enfatizó.

En otro momento, Ovelar sorprendió al mencionar al obispo Ricardo Valenzuela, a quien invitó a participar directamente en política. “Tenemos demasiados analistas políticos, como el monseñor Valenzuela, que me gustaría que entre en el terreno político”, expresó.

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Finalmente, el senador advirtió que las elecciones de 2028 representarán un desafío complejo para la ANR.

Aseguró que el movimiento Honor Colorado deberá medir cuidadosamente los tiempos y decisiones estratégicas, especialmente en función de los resultados municipales.

Incluso dijo que muchos colorados no van a querer decir lo que él dice: “El escenario del 2028 va a ser un escenario muy, muy difícil para el partido”. concluyó.