Plantean desde Diputados que la Corte anule matrícula del “abogado” Hernán David Rivas

La diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) presentó hoy el proyecto de declaración “que insta a la Corte Suprema De Justicia - Poder Judicial a cancelar la matrícula profesional del señor Hernan David Rivas Román”, para su eventual tratamiento mañana en la sesión ordinaria convocada para las 9:00.

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La semana pasada, con el voto de los jueces Delio Vera Navarro y Bibiana Benítez Faría, un Tribunal de Apelaciones dejó impune sin siquiera permitir el juzgamiento en la causa por presunto título falso de abogado del senador cartista Hernán David Rivas, que para colmo, llegó a ser presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Pese a la decisión de la justicia, para la gran mayoría Rivas es un abogado “mau”, y es por ello que al menos plantean instar a la Corte a cazar la matrícula para que no ejerza como abogado.

“Actualmente, se encuentra en discusión la validez del título de abogado que ostenta (Rivas), estando pendiente una última instancia para el tratamiento de la investigación penal, ya que el mismo fue sobreseído por el Tribunal de Apelaciones, con argumentos muy discutibles”, menciona la argumentación.

La diputada se suma a la apreciación de gremios como el Colegio de Abogados del Paraguay que consideró que el sobreseimiento definitivo dictado por la mayoría del Tribunal “presenta inconsistencias argumentativas de tal entidad que no permiten tenerla como expresión de un razonamiento judicial sereno, riguroso, motivado, congruente, lógico, fundado e imparcial”, sino por el contrario, observa que es una decisión “sesgada e incongruente”.

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La legisladora también enfatiza que el fallo judicial de ninguna manera tapa el “insulto” al gremio de abogados ante el hecho de que un presunto profesional “mau” haya sido “juez de jueces” al frente del JEM.

El caso “constituye una falta de respeto y un insulto a todos los abogados de nuestro país que una persona cuya capacidad profesional está en duda y cuyo título no puede ser sustentado en elementos fehacientes, ostente la matrícula de abogado, la cual le habilita a ejercer la profesión y es aún más grave, que haya juzgado e impuesto sanciones a magistrados y fiscales en su calidad de miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados", afirmó.

Finaliza argumentando que estos “hechos atentan contra la tan anhelada seguridad jurídica que debe primar en nuestro ya deteriorado sistema de justicia”.

Si bien el proyecto de declaración no es vinculante, sería un gesto político -mínimo, pero relevante- que la Cámara Baja muestre su repudio contra el senador cartista.

En septiembre de 2025, ante las dudas sobre su título, la Corte Suprema de Justicia había dispuestos la suspensión de la matrícula de Rivas, la cual no obstante con el fallo podría ser restituida.