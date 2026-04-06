Rolón sobre amenaza a fiscala: “No veo que pueda pasar a mayores”

Sin profundizar demasiado sobre cada caso, el fiscal General del Estado, Emiliano Rolón Fernández, aseguró que el Ministerio Público ya activó los protocolos correspondientes luego de unas amenazas a fiscalas por parte de representantes del Poder Legislativo.

Recientemente, el polémico diputado cartista Rodrigo Gamarra, “padrino político” del precandidato a intendente de Luque Hugo Farías (ANR-HC), advirtió a la fiscal Sophia Anatolia Galeano Gavilán, quien investiga a su ahijado, a que “se cuide” por que van a estar “atentos” a sus actuaciones desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Aida Aquino de Farías, dueña de la empresa Arte Culinario adjudicada con el programa Hambre Cero y madre del precandidato a intendente de Luque, Hugo Faría fue imputada el pasado 27 de marzo por lesión grave y exposición de personas a lugares de trabajo peligroso luego de que un joven perdiera una mano mientras manipulaba una máquina en la empresa.

Sobre este caso, Rolón calificó como “muy inapropiada” la intervención del diputado en una etapa tan preliminar del proceso, ya que aún puede cambiar la figura jurídica del caso.

“No veo que pueda pasar a mayores en esta ocasión, pero me preocupa porque el actor es un ciudadano político que debe ser ejemplo en la comunidad; debe bregar por respeto a las instituciones. Probablemente no tenga toda la información y probablemente lo esté haciendo pasionalmente como es el temperamento de la gente que se dedica a la actividad política”, sostuvo.

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Rolón sobre caso Hernán Rivas

En lo que refiere al caso del senador cartista Hernán Rivas, recientemente sobreseído de la causa por su presunto título de abogado falso, Rolón ratificó la postura e investigación del Ministerio Público.

Sobre la amenaza recibida por la fiscala Patricia Sánchez, detalló que la agente recibió, a través de terceros y presuntamente un senador -cuyo nombre mantiene en reserva-, un mensaje exigiéndole que se abstenga de impugnar o apelar el sobreseimiento del legislador.

Asimismo, el mensaje advertía que, de continuar con el proceso, se tomarían medidas en su contra ante el JEM, sin embargo, el titular del Ministerio Público aseguró que acompañarán y darán garantías a los fiscales que se desempeñen correctamente.

“Todavía hay telas que cortar aquí; seguramente el Poder Judicial tendrá la respuesta definitiva”, sentenció y también remarcó que su objetivo es “construir un Ministerio Público fuera de la influencia de los sectores políticos”.

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