Senadores instan a fiscala del caso Rivas a denunciar formalmente el amedrentamiento de un parlamentario

El senador colorado Silvio Ovelar indicó que el amedrentamiento contra un fiscal constituye directamente tráfico de influencias y, por ende, puede derivar en una pérdida de investidura. “Si la fiscal tiene pruebas, tiene que demostrarlo”, enfatizó.

Ovelar señaló que es “muy fácil emitir opiniones”, por lo que la agente fiscal tiene que remitir las pruebas en una denuncia formal, con el objetivo de investigar al parlamentario que la habría amedrentado.

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Sus declaraciones guardan relación con la activación del mecanismo institucional de protección hacia la fiscala Patricia Sánchez, quien interviene en la causa del senador Hernán Rivas. La misma habría recibido “un mensaje atribuido a un senador nacional” y que era dirigido específicamente a ella y en el que se hacía referencia a “eventuales consecuencias sobre su permanencia en el cargo en caso de interponer un recurso en una causa penal de interés del mencionado legislador", detalla la Fiscalía.

La agente encabeza la causa por presunta producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso, impuesta en contra de Rivas.

Respecto a la presunta titulación falsa de Rivas, Ovelar señaló que “la percepción se impuso a la realidad”. “Él no parece abogado (...) Lo que se percibe es que él no tiene los dotes precisamente para esa función”, dijo cuando le consultaron si le contrataría como abogado a su colega para defenderlo en una causa.

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Fiscales “viven en zozobra”

Por su parte, Celeste Amarilla (PLRA) destacó que “eso de amenazar a fiscales no es nuevo”. Sostuvo que los agentes viven en “constante zozobra” debido a las advertencias.

“Hacen uso y abuso del poder a su favor”, cuestionó. Resaltó que un hecho como el denunciado por la Fiscalía amerita una pérdida de investidura por abuso de poder y tráfico de influencias.

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“Para mí sí (amerita), pero para sus amigos no. Ellos van a decir que tiene que ser debidamente comprobado, van a pasar cinco años, etc.”, manifestó.

Además, habló sobre la polémica generada en torno a las amenazas vertidas por Derlis Maidana y Rodrigo Gamarra en contra de la fiscala que investiga a la madre de intendentable de Luque y agregó que le “preocupa y sorprende” sobre todo la actitud de Maidana.

“Quizás se dejó llevar por la mala influencia de Gamarra”, señaló. Sin embargo, consideró que no tendría que renunciar para poder activar en política.

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En cuanto a la titulación de Rivas, hizo énfasis en que “él no es abogado y tampoco bachiller. Por sus dichos, habrá pasado el cuarto grado... pero lo grave es que haya una moneda de cambio, dinero versus título, dando un mensaje nefasto para la juventud y ciudadanía”, declaró Amarilla.

Calificó a Rivas de “caradura” y lo animó a llevar una copia de su tesis al Congreso para demostrar que su título no es falso.