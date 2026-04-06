“Tenemos que ajustar los cinturones”, dice Peña, pero ignora millones para influencers

Durante una visita a una empresa maquiladora en San Lorenzo, el presidente Santiago Peña defendió las políticas que se están llevando a cabo bajo el título de la “economía de guerra”.

“Tenemos que ajustar los cinturones. Puede que la expresión suene muy dramática, pero la realidad es que el sector público tiene que ajustarse los cinturones. Lo que queremos hacer es que haya responsabilidad por parte del fisco para gastar dinero”, declaró ante la prensa.

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Los periodistas le consultaron respecto a cómo encaja esa política con el llamado realizado por la Fundación Parque Tecnológico Itaipú (PTI-PY) por más de 9.747 millones de guaraníes (cerca de 1,5 millones de dólares) a repartirse en dos jugosos llamados a licitación destinados a un enorme despliegue de propaganda estatal. Sin embargo, Peña evadió más consultas y se retiró.

Tampoco quiso responder cuándo se anunciará el reemplazo de Carlos Fernández Valdovinos.

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Millonario llamado

Hoy se dio a conocer sobre esta convocatoria millonaria, que poco encaja con la política de economía de guerra de Peña. El PTI busca financiar pautas en redes sociales, envío masivo de mensajes (SMS), realización de eventos multitudinarios, grafitis, parlantes, pantallas móviles y hasta contratar influencers.

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Los contratos a ser adjudicados el próximo mes se ejecutarán desde mayo de 2026 hasta marzo de 2027, coincidente con el periodo preelectoral municipal. Los llamados, indica PTI-PY, se dan en articulación con el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones (Mitic), a cargo de Gustavo Villate.

Consultado al respecto, el ministro Villate defendió el millonario desvío de fondos a la propaganda estatal vía PTI-PY. Confirmó que es la mayor inversión de este tipo desde la llegada al poder en 2023.

Sobre el “salteo” a la Ley de Contrataciones, dijo que es preferible este método a recurrir a PNUD, para que las comisiones se destinen a investigación o innovación. Sobre el pago a influencers, minimizó la práctica afirmando que “es un mecanismo que se utiliza hoy normalmente”.