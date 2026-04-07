Diputados reta a “oráculos” del Senado y devuelve “botín” a gobernadores “po pohýi”

Por mayoría simple, la Cámara de Diputados modificó el proyecto con media sanción de Diputados y restituyó el manejo de Hambre Cero a la gobernadora cartista de Concepción, Liz Meza y al también cartista de Alto Paraná, César “Landy” Torres. Seguirán marginados el gobernador opositor de Central, Ricardo Estigarribia (PLRA, Nuevo Liberalismo) y el de Presidente Hayes, Bernador Zárate (ANR).

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Con la aprobación con modificaciones, el proyecto vuelve al Senado para su tercer trámite, donde requerirán mayoría absoluta (23 votos) para ratificarse.

Como jugada política, Diputados optó por modificar y no rechazar directamente. ya que en caso de que Senado se ratifique, si rechazaban iban a necesitar mayoría absoluta de dos tercios (53 votos para imponerse), mientras que al modificar, bastará con mayoría absoluta (41 votos) para ganar la pulseada.

Sin estar en agenda, el vicepresidente 1º de Diputados, el aliado cartista Hugo Meza (ANR, B), solicitó cuarto intermedio para la ordinaria, y tratar en una extraordinaria como único punto el proyecto “que modifica el artículo 9° de la Ley N° 7264/24 ‘que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar para la universalización equitativa de la alimentación escolar (Hambre Cero en nuestras escuelas y sistema educativo)“.

Meza fue el primero en argumentar el rechazo tácito del proyecto, afirmando que se gestó “en tiempos electorales” de manera “ruin y miserablemente” y “tiene un olor a vendetta política (de los senadores) porque ven en los gobernadores una competencia a largo plazo”.

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El proyecto había tenido la media sanción en Cámara Alta impulsado principalmente por el senador cartista Silvio “Beto” Ovelar, que acusó de “po pohyi” (que roban demasiado ya) a raíz de la ostentosa y escandalosa fiesta de 15 años organizada por la gobernadora de Concepción, Liz Meza, y donde de paso incluyeron a “Landy” Torres, cartista pero enemigo político del clan Zacarías Irún en Ciudad del Este (Alto Paraná).

Hablan de “billetera”, “sobres” y “botín de guerra”

El diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, Frente Radical) salió al frente del discurso de los cartistas, que dijeron supuestamente el interés son los niños, cuando en realidad se trata de un negociado millonario.

“Hambre Cero es la caja, es la billetera del presidente Peña y los gobernadores” y fue engendrado para “dar dedocráticamente” a empresas “amigas”.

Por su parte, el diputado aliado cartista, Édgar Olmedo (ANR B) tambien alegó que el proyecto del Senado pretendía manejar como un “botín de guerra” esos recursos.

“Descentralización”, pero sin Central

Otra parte del discurso cartista se fundamentó supuestamente en la defensa a la “descentralización”, sin embargo, se les terminó cayendo la careta cuando el diputado colorado disidente, Roberto González (ANR, Añeteté) planteó también dejar de discriminar a las gobernaciones de Central y Presidente Hayes por el simple hecho de no ser cartistas.

Uno de los que empezó con el discurso de la “descentralización” fue el líder de bancada de Honor Colorado, Miguel Del Puerto, diciendo que el proyecto del Senado respondió a una “decisión netamente política” y “nosotros pregonamos la descentralización, sobre todo los legisladores del interior del país”.

Ante esto, el diputado Roberto González le planteó concretamente a sus colegas: “Vamos a ser descentralistas con criterio, no con excepciones”, y mocionó concretamente que todas las gobernaciones del país administren estos fondos de alimentación escolar, y cesar con la discriminación a Central y Presidente Hayes, cuyos fondos son manejados por el tesorero de la ANR, Miguel Tadeo Rojas, titular del Ministerio de Desarrollo Social (MDS).

“O somos descentralistas o no somos descentralistas”, insistió González, que remarcó que si es por sospechas de corrupción, a Presidente Hayes se le sacó el manejo sin culpa alguna, ya que fueron anteriores gobernadores los que robaron la “leche de los niños”, haciendo presuntamente alusión al exgobernador y hermano del senador cartista Basilio “Bachi” Núñez, Óscar “Ñoño” Núñez.

Sigue la interna con el Senado

En el debate, también se evidenció la grieta entre Diputados y Senado, la cual inicio con el debate de la ley de la Reforma de la Caja Fiscal.

Entre otros, el diputado Hugo Meza dijo que los senadores se creen los “oráculos de la moralidad”, mientras que Edgar Olmedo afirmó “que el Senado se volvió un órgano inquisidor donde no se respeta el debido proceso”.