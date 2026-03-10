Hambre Cero: buscan “domesticar” a gobernadores “po pohyi”, dice Roberto González

El diputado colorado disidente Roberto González (ANR, HC) dijo que las expresiones públicas del senador cartista Silvio “Beto” Ovelar, que tildó de “po pohyi” (mano pesada, ladrona de gran porte) a la gobernadora cartista de Concepción, Liz Meza, en realidad no son por preocupación por el robo, sino que buscarían someter y “domesticar” a todos los gobernadores.

El senador Ovelar recientemente -a través de todos los medios de prensa- denunció a la Gobernadora del Departamento de Concepción, después de un festejo de 15 años que la misma está sospechada de ‘po pohyi’, que es un agravante del ‘popinda’ y ‘pokovi’, que quiere decir ladrón... amigo de lo ajeno. Y ‘po pohyi’ es un agravante: roba pero roba demasiado grande, y el atenuante es el povevyi: roba pero no es que roba tanto", comentó González.

Para el mismo era importante la precisión del término, ya que según destacó, a los cartistas no les molestan los que roban, ya que el programa Hambre Cero habría sido creado por los cartistas para eso, sino solo tomarían medidas contra los que ya roban demasiado.

“Desde el mismo momento en que esta cámara había estudiado el programa Hambre Cero y ya se concebía la implementación del programa como una gran oportunidad de negociado, tanto es así que desde el inicio se le excluyó a dos gobernaciones de la administración de este ‘dulce de leche’: al departamento Central y al de Presidente Hayes“, insistió.

Incluso como colorado, no tuvo tapujos en señalar que claramente los cartistas excluyeron al gobernador liberal de Central, Ricardo Estigarribia (PLRA, Nuevo Liberalismo) y al de Presidente Hayes, Bernardo Zárate (ANR, no aliado al cartista Basilio “Bachi” Núñez) para engolosinarse ellos con este “dulce de leche” (haciendo referencia a un dulce negociado).

“Al de Central (se le sacó) por dos razones: porque es liberal y porque el departamento que más recursos tiene para administrar. Entonces no se le dio a un liberal que maneje Hambre Cero -sinónimo de dulce de leche-, porque como es el más grande, hay que entregarle al ministro de Desarrollo Social (Tadeo Rojas), que es nuestro ‘amigo’ para que administre. Y al de Presidente Hayes, que no es grande pero es dulce de leche al fin, que es rival interno partidario también se le excluyó“, comentó.

Busca “domesticar”, advierte

El mismo remarcó que la denuncia hecha por el senador “Beto” Ovelar es muy grave, ya que implica conocimiento de un hecho punible, y más aún en su condición de legislador está obligado a denunciar penalmente. Ante esto, dijo que la denuncia, al hacerla mediáticamente, tendría otro fin.

“El mensaje es: Hambre Cero, como fue desde el inicio es un elemento de domesticación. Cuidado Gobernador o gobernadora, ante el primer intento de mostrar autonomía, carácter, decisión propia... nosotros le vamos a sustraer el tarro de dulce de leche que se llama Hambre Cero", afirmó González.

También agregó que la advertencia es solamente para los que como la gobernadora de Concepción, “actúan como agravante... ‘pende po pohyi’ o roban demasiado mucho y no son como los otros gobernadores que son povevyi (roban menos)”.