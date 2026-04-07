Rabona en Diputados beneficia a David Rivas y vuelve a salvar a Baruja

La raboneada está fuerte en Diputados, ya que ni siquiera tuvieron quorum para arrancar la ordinaria, por lo que se tuvo que convocar a una extraordinaria que ni siquiera pasó de la etapa de oradores, de vuelta, por irresponsabilidad de la mayoría

De esta manera ni se llegó a la etapa de tratamiento sobre tablas, donde estaba previsto tratar dos proyecto de declaración relacionados al caso del senador cartista Hernán Rivas, sobreseído de manera muy cuestionada por el voto en mayoría de los jueces del Tribunal de Apelaciones, Bibiana Benítez y el exmagistrado Delio Vera Navarro (que se jubiló tras el juicio).

Lea más: Plantean desde Diputados que la Corte anule matrícula del “abogado” Hernán David Rivas

El primero era un proyecto para instar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a anular la matrícula de abogado de Rivas, ya que pese a la absolución -por prescripción y no por demostrar su inocencia-, gremios de abogados y diputados como Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) ratifican que es un “abogado mau”.

Esto ya que hasta ahora, el senador cartista que llegó a ser nada más y nada menos que presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), hasta ahora no puede siquiera certificar al menos una persona que haya sido su compañero o docente en la universidad.

El otro proyecto de resolución que se frustró con la falta de quorum era uno que plantea instar al JEM a la apertura de una investigación de oficio contra los magistrados que blanquearon a Rivas, es decir, Benítez y Vera Navarro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Le bajan la presión a Baruja

Llamativamente, la sesión de Diputados sufrió un conveniente abandono en masa, luego de concretar su cometido de aprobar de un plumazo el proyecto de ley para restituir el manejo de fondos de Hambre Cero para los gobernadores cartista de Concepción, Liz Meza y de Alto Paraná, César “Landy” Torres.

Lea más: Muerto el perro...: expulsión de Chaqueñito enfriaría interpelación a ministro Baruja

El abandono favoreció por segunda vez al titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, que hace tres semanas viene zafando de responder por la adjudicación presuntamente irregular de un departamento de “interés social” del MUVH al entonces senador aliado cartista Javier “Chaqueñito” Vera.

Con esto, prácticamente desinflan la presión contra Baruja, que cuando compareció ante la mesa directiva de Diputados, tuvo que cortar abruptamente la reunión tras sufrir un cuadro de presión alta, lo que impidió que responda por el caso.

De todos modos, el caso ya está condenado a ser enterrado, porque esta mañana, el líder de la bancada de Honor Colorado en Diputados, Miguel Del Puerto ratificó que para ellos ya es “caso cerrado”, pese a que Baruja no aclaró legalmente el porqué avaló la adjudicación.

“Para mi ya no tiene (la interpelación), creo que se anuló la adjudicación de ese departamento. El senador (Javier ”Chaqueñito” Vera) ya no forma parte... es un exsenador y bueno, fueron faltas administrativas", alegó Del Puerto.

Al ser insistido que admiten “faltas administrativas”, sobre las cuales tiene responsabilidad Baruja como cabeza del MUVH, el mismo afirmó que no se trata de que se “maniobró” y que Baruja a su criterio “está limpio”.

Gamarra sigue de viaje

Otro en el foco de la tormenta esta semana por haber amenazado a un fiscal es el diputado cartista Rodrigo Gamarra, que no apareció para sesionar, ya que se encuentra de viaje por Marruecos, en su condición de presidente del Parlamento del Mercosur (Parlasur).

Durante la semana santa, en pleno acto político junto a su precandidato a intendente de Luque por HC, Hugo Farías, Gamarra le pidió al senador cartista y miembro del JEM, Derlis Maidana el tener en la mira a la fiscal Sophia Galeano, por “osar” investigar a la madre de su candidato, Aida Aquino de Farías.

Ni aunque se haya presentado hay chances de que sea siquiera reprendido -mucho menos sancionado- ya fue defendido por varios miembros de su bancada -de la cual es uno de los vicelíderes-, empezando por el presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre y por Del Puerto.

Según Del Puerto, “no tomamos sus expresiones como una advertencia o una amenaza al Poder Judicial, lo tomamos meramente como un discurso político”.

Casi en la misma línea se pronunció Latorre, que pretendió relativizar la amenaza diciendo: “Lo que yo escuché que decía el el diputado Gamarra eh fue exactamente lo contrario. Lo que planteó fue precautelar para que la justicia no sea utilizada para torcer voluntades”.