Espejito, espejito: dígale a Santi que “no es el más churro”, critica Ortega

La diputada Johanna Ortega le recomendó al presidente Santiago Peña salir de su cuento de hadas, de su burbuja y mire un poco la realidad de la gente en la calle que pasa miserias y ya siente hambre.

“Ustedes, los oficialistas avísenle al Presidente que ese espejito al que se mira por la mañana le miente. Díganle que le miente, que no es el más churro, que Mario Abdo sigue siendo más churro y que su gobierno se cae a pedazos”, dijo la diputada Ortega en referencia al cuento Blancanieves y la escena donde la reina malvada le pregunta al espejo mágico, quién era la más bella del reino.

Le sugirió a Santiago Peña salir un poco a la calle para sentir la realidad de la ciudadanía que está sin “armas” en medio de la “economía de guerra”.

“Afuera hay una madre que perdió el turno de su hija con discapacidad en Senadis porque ningún colectivo le alzó. Miren lo que pasa el paraguayo en la calle, a esos que ustedes no quieren escuchar”, dijo la diputada Ortega durante la sesión de la Cámara Baja.

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La parlamentaria cuestionó que el gobierno de Santiago Peña se pase sacando comunicados repudiando conflictos extranjeros y no pueda ni siquiera resolver una regulada del transporte público.

“Así nos juega el Presidente, dijo esa señora que estuvo desde la madrugada esperando el colectivo. Esa gente que no entra en 4x4 como nosotros, esa gente está pasando necesidades en la calle y este Gobierno saca comunicados contra el conflicto de China y Panamá”, manifestó Ortega.

Indicó que el gobierno de Santiago Peña no tiene “altura moral” para solucionar ningún conflicto externo, si no cubre las necesidades básicas del país.

“Altura moral, no podemos resolver los problemas de transporte público, salud, educación y las cosas básicas que tenemos. Millones de dólares para los influencers del Presidente, para que se divierta un poco, pero no tenemos dinero para la salud pública”, cuestionó Johanna Ortega.

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Chetito caprichoso

La parlamentaria le recomendó también a Santiago Peña a aceptar las críticas y saber escuchar los cuestionamientos y no ser intolerante.

También recomendó a Peña y sus ministros a que dejen de jugar a prueba y error con las necesidades de la gente porque en la calle ya se está pasando hambre.

“El Presidente cambia completo la forma de ser, cambia su rostro cuando se le cuestiona. Parece un chetito caprichoso que alguien nunca le dijo no. Un chetito que nunca tuvo reveses en el vida porque toma mal el cuestionamiento de la gente. ¿Qué quiere Santi, que llegue en algún lugar y la gente le aplauda, qué lo que pretende?“, se preguntó Ortega.

Manifestó que Santiago Peña cada día más se va trasformando en un tirano, porque no quiere recibir cuestionamientos y reacciona de forma tosca hasta con los periodistas.

“Señor, presidente, tu gobierno se cae a pedazos. Pero no aceptas la crítica. Cada día más se parece a un tirano que cree que no tiene que dar explicaciones. Un chetito caprichoso, un vairo y výro chúsko lo que sos”, remató Ortega.