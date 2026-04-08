“Beto” Ovelar le pide a Peña “como mínimo” tres cambios más en su Gabinete

El senador cartista Silvio “Beto” Ovelar afirmó que el presidente Santiago Peña debe concretar “como mínimo dos o tres cambios más” en su Gabinete, además de los ya realizados, pero no quiso precisar en qué ministerios o instituciones.

El legislador sostuvo que el proceso de renovación del equipo de Gobierno ya está en marcha y que continuaría en los próximos días. Hizo alusión a la salida de Carlos Fernández Valdovinos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a la asunción del comisario César Silguero como comandante de la Policía Nacional, en reemplazo de Carlos Benítez, quien asume como viceministro de Seguridad.

En ese sentido, indicó que coincide con el vicepresidente Pedro Alliana en que este es el momento adecuado para ejecutar cambios.

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“Beto” Ovelar: “Cambios importantes en breve”

Ovelar, inclusive, reveló que “tengo la percepción de que vamos a tener cambios importantes en breve”.

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Asimismo, confirmó que el Presidente ya le realizó consultas sobre el tema y que él brindó sus consideraciones en privado, aunque evitó dar detalles sobre los posibles reemplazos.

Consultado sobre el perfil de los futuros ministros, Ovelar consideró que se debe privilegiar un enfoque político por sobre el técnico.

Sostuvo que es necesario aplicar el “pragmatismo” antes que los “criterios dogmáticos” dentro del Gabinete. “Creo que esa teoría que se pueda consumar con hechos programáticos sería lo ideal”, expresó.

Contexto internacional y evaluación del Gobierno

Al referirse a la gestión de Peña, el senador señaló que el actual escenario global representa un desafío.

Indicó que no es sencillo gobernar en un “contexto internacional tan complejo”, en alusión a conflictos como la guerra en Oriente Medio, que impactan en el costo del petróleo y otros productos.

“Hoy vamos a evaluar si realmente Peña tiene todo ese talento que mencionábamos cuando hablábamos de su candidatura hace tres o cuatro años atrás”, agregó.

Ajuste fiscal y situación económica

En materia económica, Ovelar consideró necesario implementar un “ajuste de cinturones”, reducir gastos superfluos y atender las deudas, en un contexto de menor recaudación tributaria.

No obstante, afirmó que Paraguay mantiene estabilidad. “Seguimos siendo un país serio y previsible”, mencionó y agregó que “nuestros números son absolutamente manejables”.

También mencionó la necesidad de aplicar “medidas correctivas” y aseguró que existe una proyección más optimista que la planteada por sectores críticos.

En ese marco, adelantó que en los próximos días se anunciaría un nuevo ministro de Economía. Destacó que el economista Óscar Lovera, exviceministro, es un profesional “muy calificado”, aunque no confirmó su designación.

Diferencias con Diputados por fondos de Hambre Cero

Por otra parte, el senador se refirió a la decisión de la Cámara de Diputados de restituir el manejo de fondos del programa Hambre Cero a gobernadores cuestionados.

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Reconoció que existen diferencias de criterio entre ambas Cámaras, aunque subrayó que el Senado tiene la última palabra en la aprobación del Presupuesto General de la Nación (PGN). “Prefiero decir que ellos tienen sus facultades, pero les recuerdo a los diputados que la última palabra cuando se trata el PGN es la del Senado”, afirmó.

Incluso, sostuvo que “los señores diputados tienen, a veces, distorsiones en cuanto a sus facultades”.

El senador cartista, asimismo, indicó que aguardarán el dictamen de la Contraloría General de la República para evaluar la administración de las gobernaciones.