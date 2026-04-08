Festival de bonificaciones es culpa de “la plenaria”, dice Bachi Núñez

Desde que Basilio “Bachi” Núñez aterrizó como presidente del Congreso Nacional se asignó jugosas bonificaciones, que tras conocerse renunció a ellas. Sin embargo los directores, muchos de ellos operadores políticos cartistas, siguen disfrutando de altas bonificaciones por responsabilidad en el cargo, incluso algunos perciben similar salario que un legislador.

“Las bonificaciones, restructuración y fue trabajado y aprobado en plenaria. Lo único que hicimos fue ejecutar lo que está en el presupuesto. Es lo que aprobó la plenaria", dijo el senador Núñez.

El titular del Congreso dijo que durante su presidencia se redujo a la mitad la cantidad de directores. Sin embargo, el salario de los que quedaron como directores aumentaron incluso en un 187% más.

“Antes se tenía 300 directores, ahora se tiene 3 gerentes y la mitad de los directores”, dijo Bachi Núñez.

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Antes que hacerse responsable del derroche de dinero público, una vez más intentó culpar a la prensa y a la administración anterior y justificó que el alto salario más las bonificaciones se dan por que los funcionarios tienen que “administrar bien los recursos del Congreso” .

“Yo entiendo que algunos medios que en periodos anteriores se callaban y ahora critican (...), pero G. 500 mil millones se administran y esas personas son las sindicadas para administrar bien”, manifestó el cartista.

Respuesta a Nicanor

En respuesta al expresidente Nicanor Duarte Frutos, quien en radio Monumental dijo que la imagen del Gobierno de Santiago Peña está deteriorada ante la ciudadanía, Basilio Núñez indicó que respeta su opinión, pero que desde el gobierno se sigue avanzando.

“Respeto lo que dijo el expresidente Duarte Frutos, pero creo que seguimos avanzando. Tuvimos un año pasado bueno y esperemos que tengamos algo así este año. Estamos con muchas cosas, se compraron ambulancias, Hambre Cero y las leyes que se aprobaron”, manifestó Bachi Núñez.

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Minimizó las críticas de varios exponentes cartistas al gobierno de Santiago Peña, como el caso de Nicanor Duarte Fruto y el embajador paraguayo en Estados Unidos, Gustavo Leite y dijo que no existe “desbando”.

“Siempre hay matices grises y se debe corregir algunas cosas. Yo no veo desbando. Estamos bien no tener un conato de juicio político es la respuesta. Yo veo un presidente que trabaja”, dijo Bachi Núñez.