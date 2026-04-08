Lucía Mendoza jura como senadora tras expulsión de “Chaqueñito”

La incorporación de Lucía Mendoza surge en medio de cuestionamientos, ya que no existe una reglamentación específica que obligue a los suplentes a volver a jurar cada vez que asumen el cargo.

Sin embargo, la medida fue adoptada por “acuerdo” entre líderes de bancada de distintos sectores, quienes respaldaron la postura de Núñez. Incluso, varios legisladores acompañaron la iniciativa de regular este mecanismo mediante un proyecto de ley que recién hoy tuvo entrada formal.

No es la primera vez que Mendoza ocupa la banca. La senadora ya había asumido previamente en sustitución de Vera cuando este fue suspendido por 60 días, tras la filtración de audios que lo vinculaban a presuntos pedidos de coima y hechos de corrupción dentro del Congreso.

Este antecedente vuelve a poner en debate la falta de claridad en los procedimientos de reemplazo temporal de legisladores.

El proyecto de ley: juramento obligatorio en cada reincorporación

En paralelo a la polémica, Núñez y miembros de la mesa directiva presentaron una propuesta para modificar el artículo 163 de la Ley N° 834/1996, que regula la sustitución de legisladores.

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El proyecto plantea que los suplentes deberán prestar juramento cada vez que sean convocados, incluso si ya lo hicieron anteriormente.

Entre los puntos clave de la iniciativa se menciona: el juramento obligatorio en cada incorporación temporal, nuevo juramento en cada reincorporación del suplente y aplicación a todos los cuerpos colegiados

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Según la exposición de motivos, cada convocatoria a un suplente constituye un acto distinto, por lo que debe formalizarse con el mismo nivel de exigencia.

Los proyectistas sostienen que el juramento no es solo un trámite administrativo, sino un compromiso con deberes constitucionales y éticos, lo que -afirman- contribuye a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

El proyecto cuenta además con el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia Electoral y será girado a comisiones asesoras para su estudio.