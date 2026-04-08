Del “desatre ko Marito” al inútil de Santi

El senador liberal Ever Villalba indicó que el presidente Santiago Peña está mostrando su total inutilidad a más de la mitad de su periodo presidencial. Agregó que Mario Abdo Benítez era desastre, pero por lo menos intentó hacer algo durante su administración.

“Pasamos del desastre ko Marito al inútil ko Santiago”, dijo el senador Villalba y agregó “el peor es el inútil, el desastre hizo o intento hacer algo, pero hizo y el inútil no sirve luego para nada”.

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El parlamentario manifestó además que el discurso de “economía de guerra” fue instalado por el propio gobierno para intentar avanzar con leyes autoritarias.

“Eso de economía de guerra fue para instalar un discurso fatalista para recortar beneficios a la ciudadanía. Para avanzar con leyes autoritarias con la excusa de la crisis”, dijo el senador Villalba.

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El legislador manifestó que hoy desde el sector cartista ya hablan de coima, ya sus propios aliados están cuestionando.

“Hoy se esta conformando lo que nosotros denunciábamos desde el día uno del gobierno de Santi, de los sobres, de las coimas. Peña desconoce la realidad y tiene una actitud soberbia, es peligroso y preocupante”, detalló el senador.

Restructuración de salario

El liberal indicó que se debe trabajar en una restructuración salarial dentro del sector público por que existen demasiadas diferencias entre una institución y otra.

“Hay que trabajar en una restructuración. Donde el jefe o director de otra institución tengan el mismo salario todos”, dijo Villalba.

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Le invitó también a Santiago Peña a salir un poco a la calle para conocer las necesidades de los paraguayos.

“Santi dice que solo hay que hacer cálculos matemáticos, pero la gente mete la mano en el bolsillo y no encuentra la plata que él dice. La gente ya está pasando hambre. Le invito a Santi Peña a que vaya al Paraguay profundo o mejor que vaya al super no más para darse cuenta de las necesidades” puntualizó Villalba.