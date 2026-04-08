Senado posterga proyecto de “día libre” por cumpleaños ante rechazo de la UIP y el MTESS

El proyecto de ley “que establece el día de licencia laboral remunerada por cumpleaños para trabajadores del sector privado y funcionarios públicos”, fue postergado por ocho días debido a que las comisiones de la Cámara Alta no emitieron dictámen.

Los proyectistas son los senadores Colym Soroka (ANR), Celeste Amarilla (PLRA), Lilian Samaniego (ANR), Walter Kobylanski y Yolanda Paredes de Cruzada Nacional; Rafael Filizzola (PDP), Eduardo Nakayama (Ind) y Arnaldo Samaniego (ANR).

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Soroka , antes de la postergación, despotricó contra el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), cuya titular es Mónica Recalde, entidad a la que acusó de reaccionar siempre a favor de los grandes intereses pero nunca a favor del empleado en este tipo de iniciativas.

También repudió al Ing. Enrique Duarte, titular de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) ante la respuesta del gremio al proyecto. Soroka cuestionó que el empresariado haya dicho que el Congreso “use mejor su tiempo”. Sostuvo que este grupo se jacta mientra que sus miembros se la pasan recorriendo pasillos de entes estatales para acceder a licitaciones públicos o tratando de evitar problemas con el Estado, en alusión a multas y regulaciones.

Soroka dijo que el Ministerio del Trabajo no trajo argumento contra el proyecto, salvo repetir las palabras de la UIP “Tráeme números, estadísticas, números. Refutame, pero con una base de datos que tumbe mi relato. Lo único que hicieron es leerle a mi amigo, el presidente de la UIP”, dijo.

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Respecto a Enrique Duarte, le respondió. “Nosotros no nos ponemos la posición de criticar parte del gremio. ¿Quién no sabe qué parte de su organización nos anda por los pasillos del Estado tras las licitaciones del Estado?. Quién no sabe que hay personas involucradas en empresas con problemas con el Estado?“, se preguntó.

También advirtió que la UIP no debe actuar creyendo que puede tratar al Senado como un “secretario” y pasar sus “agendas”.

Empresas medias y pequeñas están a favor, dijo

En el marco del cumplimiento de las leyes laborales, remarcó que de 10 “empresas grandes”, ocho no están en condiciones mientras que de 10 empresas medianas o pequeñas, siete cumplen la normativa y sus autoridades están a favor del proyecto. “Esas medianas me dicen categórico espectacular”, dijo.

Rechazó que el proyecto sea electoralista o populista y sostuvo que busca motivar al trabajador, evitar que deba esperar 10 años para gozar de este beneficio y permitirle combatir el estres y compartir con su familia, el soporte de cualquier persona.