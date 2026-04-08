Sobrecosto de la carne queda sin quorum en el Senado

La sesión de la Cámara de Senadores quedó sin quorum hoy cuando se debatía el proyecto de ley “Que establece un régimen de protección al consumo interno de cortes populares de carne y establece un porcentaje máximo de renta”, presentado por el senador Éver Villalba (PLRA).

La iniciativa plantea controlar los precios de la costilla, el puchero y la carnaza de primera, fijando como máximo el 10% de las utilidades en toda la cadena de producción.

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El debate fue conflictivo debido a que Eduardo Nakayama (Ind, ex-PLRA) expuso y respaldó personalmente el dictamen de la Comisión de Legislación del Senado que rechaza la iniciativa por considerarla inconstitucional, atentar contra el libre mercado y emular la fijación de precios con resultados catastróficos como en Argentina y Venezuela.

Villalba a su turno, acusó a Nakayama y a todos los integrantes de la Comisión de Legislación de recibir órdenes de los frigoríficos ya que dicho órgano nunca convocó a la Asociación Rural del Paraguay (ARP) ni al gremio de los supermercadistas. Sostuvo que la seguridad alimenticia se encuentra protegida por la Constitución Nacional.

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En una exposición, acusó a los frigoríficos Fernheim, Neuland, Chortitzer, Frigomerc (Minerva), Concepción y Victoria de fijar precios en forma artificial y destacó que Frigomerc y Concepción se llevan más del 60% de la cuota anual del mercado.

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A su turno, Colym Soroka (ANR) dijo que rechazaba crear leyes para “fijar precios”, pero que coincidía con Villalba en que estos frigoríficos elevan los precios en forma discrecional. Sostuvo que la culpa es exclusiva de los frigoríficos ya que los productores ganaderos no reciben buenos pagos por las cabeza de ganado.

Nakayama por su parte acusó a Villalba de ser un “comunista” y le advirtió que regular precios puede llevar al Paraguay a ejemplos como Argentina y Venezuela. Esto motivó que tanto Villalba como Rafael Filizzola (PDP) acusaran a Nakayama de usar el mismo discurso stronista de llamar comunista a cualquiera que piense diferente. Filizzola incluso lo calificó de ser la reencarnación de “Mbeju rova” en alusión al ministro de Justicia de Stroessner, Eugenio Jacquet.

Mientras los opositores estaban enfrascados en la pelea, los cartistas simplemente se retiraron de la sesión y la misma quedó sin quorum. De esta manera el expediente vuelve a postergarse.