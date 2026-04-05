Senador insistirá en proyecto para bajar el precio de la carne y denuncia concentración del mercado

El senador Ever Federico Villalba (PLRA) adelantó que insistirá en la Cámara de Senadores para que se retome el estudio de un proyecto de ley orientado a regular el precio de la carne en el país, ante lo que considera una situación perjudicial para los consumidores.

El legislador afirmó que, pese a reiterados intentos, el tema no ha podido ser tratado en las últimas tres sesiones. “No permitieron el debate de este proyecto de ley que lo único que busca es proteger al consumidor", cuestionó.

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Villalba sostuvo que existe una fuerte concentración en el mercado cárnico, donde “tres o cuatro grandes frigoríficos” serían los que determinan los precios, lo que —según dijo— impide que la población acceda a precios más accesibles. En ese sentido, mencionó que incluso organismos como la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) habría advertido indicios de posibles prácticas irregulares en la fijación de precios.

El parlamentario también consideró contradictorio que Paraguay, con una producción aproximada de 14 millones de cabezas de ganado vacuno, mantenga precios elevados en comparación con otros países de la región, llegando incluso —según expresó— a niveles similares a los de Estados Unidos. “El Estado tiene la obligación de corregir esta situación”, enfatizó.

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En los últimos años, el precio de la carne ha registrado incrementos sostenidos en el país, lo que dificulta a muchas familias paraguayas acceder a productos básicos como cortes para asado o puchero, generando preocupación en distintos sectores.