Tras millonarios despilfarros de “Bachi”, Senado recorta “festival” de bonificaciones

Tras un prolongado debate y acusaciones entre oficialistas y opositores, la Cámara de Senadores aprobó hoy el proyecto de ley “Que suprime durante el ejercicio fiscal 2026 el pago de bonificaciones, cualquiera sea su denominación, para los funcionarios públicos que ocupan cargos de conducción política”.

El expediente fue remitido a la Cámara de Diputados.

La iniciativa fue presentada por la bancada cartista y el titular del Senado Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC).

El senador Salyn Buzarquis (PLRA), quien presentó un proyecto más amplio del mismo tema denominado “A ley Pareja, Nadie se Queja”, dijo que este recorte impulsado por el oficialismo solo generaría un ahorro de US$ 1 millón.

El senador Rafael Filizzola (PDP) repudió que mientras el gobierno primero habla de “Grado de Inversión” y el “Gigante que se levanta”; ahora resulta ser que estamos en una Economía de Guerra.

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Otros opositores recalcaron que al final, el cartismo nunca cumplió la “Ley Godoy”.

Bachi quiso desmentir y repartir culpas

En su alocución, Núñez buscó repartir culpas y desmentir las publicaciones de ABC Color. Nuestro medio reveló un esquema bajo su mando que permitió la repartija discrecional de casi G. 18.000 millones para casi todos los funcionarios de la Cámara Alta en un año y sin control.

El mismo titular del Congreso, Bachi Núñez, encabezaba la lista del discrecional esquema de bonificaciones por “responsabilidad en el cargo”. Este pago extra le reportaba G. 21 millones más cada mes totalizando un salario de G. 63 millones desde 2025 (más de G. 2 millones por día al mes).

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Bachi negó que las bonificaciones hayan sido “encubiertas” porque fueron “públicas” y sostuvo que el presupuesto del Congreso solo es el 1% del Presupuesto General de la Nación (PGN). Recalcó que tras las críticas renunció al cobro de las bonificaciones.

También dijo que nuestro medio no le dio derecho a réplica pese a que los encargados de la publicación siempre lo intentaron contactar y que hasta hoy huyó a las preguntas de los trabajadores de prensa apostados en el Senado.

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Incluso el senador Juan Carlos “Nano” Galaverna (ANR, HC) proyectó un video de la entrevista de Núñez en ABC TV en que en lugar de responder preguntas sobre las bonificaciones y sus sobresueldos, acusó al Banco Atlas de usar discresionalmente fondos de IPS.

Postergan a “Ley Pareja”

Por otro lado, oficialistas y opositores acordaron postergar por una semana el tratamiento del proyecto de ley del senador Buzarquis, denominado “A ley pareja, nadie se queja” que según el proyectista generaría un ahorro de US$ de 1.000 millones que podrían destinarse a Salud y otros gastos.

La norma establece el recorte al 50% mínimo de gastos superfluos y que ningún funcionario público reciba una remuneración total superior a la que recibe el Presidente de la República de poco más de G. 37 millones. La ley establece que la remuneración total incluye todo pago, desde bonificaciones hasta viáticos.