Asunción “no aguanta más”, pero además de quejarnos hay que votar en octubre, dice Sole Núñez

La candidata a la intendencia de Asunción, Soledad Núñez, encabezó ayer un “Semaforazo por Asunción”, en la intersección de la Avda. España y Brasilia, junto a voluntarios, candidatos a la Junta Municipal y referentes políticos de la capital.

Los organizadores indicaron que la iniciativa busca llevar un mensaje de “esperanza, cercanía y compromiso”.

“El hartazgo y la frustración que sentimos los asuncenos por el abandono de nuestra ciudad son reales. Pero no podemos quedarnos solo en la queja: es momento de transformar esa indignación en trabajo, en organización y en acción”, expresó Núñez.

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“Asunción no aguanta más este sistema perverso que nos abandona y nos roba oportunidades todos los días. Este octubre tenemos la oportunidad de dar vuelta la página y empezar una nueva historia para nuestra ciudad”, manifestó.

Durante el "semaforazo", los participantes invitaban a la ciudadanía a sumarse a un proyecto colectivo de reconstrucción de Asunción.

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“Queremos llenar las calles de alegría, pero también de sentido. Cada semáforo en rojo es una oportunidad para encontrarnos, para mirarnos a los ojos y decirnos que sí se puede cambiar esta realidad”, señaló la candidata.

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Núñez afirmó que el objetivo es construir una mayoría ciudadana capaz de impulsar un cambio profundo en la gestión municipal.

La actividad forma parte de una serie de acciones territoriales que buscan acercar la propuesta a los vecinos y convocar a más personas a ser protagonistas del cambio en Asunción.