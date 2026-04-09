Sepa donde votar: TSJE presenta el padrón 2026

La Justicia Electoral, ente presidido por Jorge Bogarín González (Ind), informó que ya está disponible para el publico el servicio de consulta del Registro Cívico Permanente.

Indicaron que para ello se requiere ingresar al enlace , completar los campos requeridos como: nombre completo, número de cédula de identidad y fecha de nacimiento. De esta manera el elector puede consultar su local de votación asignado para las Elecciones Municipales de 2026 (ver la imagen).

La presentación se llevó a cabo en la cuarta sesión del Consejo del Registro Electoral cuyo punto central fue la presentación del RCP en formato digital. La última versión actualizada fue habilitada el pasado 30 de marzo, tanto para la ciudadanía, los Registros Electorales y Centros Cívicos de todo el país, como para las organizaciones políticas.

Además, el RCP es remitido en medios magnéticos a los partidos políticos reconocidos, en el marco de los procedimientos establecidos para garantizar el acceso de las organizaciones políticas a la información electoral oficial.

Miembros del Registro Electoral

Estuvieron presentes en la sesión, el director y vicedirector del Registro Electoral, Benjamín Díaz Valinotti y Adalberto Morínigo, respectivamente; los miembros del Registro Electoral, Gino Venzano y José Guggiari; así también, el director de Actualización y Depuración del RCP, César Sánchez; el coordinador de Actualización y Depuración del RCP, Ariel Almada y el coordinador de la Dirección del Registro Electoral, Reinaldo Delvalle.

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ANR y el PLRA tiene su web propia

Esta base de datos de la Justicia Electoral no incluye los sitios en que los afiliados a los partidos políticos pueden votar en las internas del 7 de junio.

La ANR ya puso su consulta de pre padrón disponible para los afiliados en su web. Lo mismo hizo el PLRA con su sitio en internet.