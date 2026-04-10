Esta es la nueva foto que publicó Pedro Alliana con Horacio Cartes

El 26 de febrero pasado, el expresidente Horacio Cartes había sido internado de urgencia en el sanatorio Migone de Asunción, hasta que recibió su alta médica el 2 de marzo tras la colocación de un marcapasos.

El 13 de marzo había retornado al mismo hospital para unos estudios y controles. Ahora, el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, confirmó que mantuvo una reunión con Cartes y compartió una fotografía que correspondería al encuentro.

“Me reuní con el querido líder Horacio Cartes, presidente de la ANR. Lo vi muy fuerte y convencido de seguir trabajando juntos con el Gobierno en beneficio de todos los paraguayos, y proyectando el futuro del Partido Colorado y del país”, escribió Alliana en sus redes sociales donde internautas apuntan que el titular de la ANR no se encontraría en un buen estado de salud.

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Alliana y Honor Colorado

Pedro Alliana es el posible precandidato presidencial de Honor Colorado y recientemente negó que exista una ruptura dentro del oficialismo.

Sin dar nombres, aseguró que no permitirán que “gente que se sumó recientemente al movimiento quiera venir con otra mentalidad e ideología a dividir, separar y hacernos pelear”; fue en medio de críticas hacia el Gobierno de Santiago Peña y su gabinete.

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