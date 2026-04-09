Alliana asegura que no permitirán actores que buscan “pelea y división”

En una coyuntura de fricciones en el oficialismo de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el vicepresidente de la República y posible presidenciable de cara al 2028, Pedro Alliana, rechazó fisuras internas en el movimiento Honor Colorado (HC).

Las recientes declaraciones del expresidente de la República Nicanor Duarte Frutos y el embajador paraguayo en Estados Unidos y senador con permiso, Gustavo Leite, cuestionaron con dureza al presidente Santiago Peña (ANR). También se sumó a las críticas Antonio Barrios, senador y médico personal del expresidente y titular de la ANR, Horacio Cartes.

Nicanor, en varias declaraciones radiales, dijo ayer que “la soberbia es la víspera de la caída” y fustigó al titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué.

Por su parte, el embajador paraguayo en Estados Unidos, Gustavo Leite, en una compostura nada diplomática, dio una serie de críticas al Gobierno que representa ante la Casa Blanca. Apuntó sus dardos al exministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos. El senador con permiso también aprovechó para mencionar que durante el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018) “no había ni olor a coima”.

Leite fue ministro de Industria y Comercio en la administración del presidente Cartes.

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En tanto, Antonio Barrios reconoció que existe preocupación dentro del oficialismo por la situación financiera del Estado, especialmente por las deudas con proveedores y el impacto que esto genera en el sistema de salud pública.

El problema de las deudas con las farmacéuticas y los vialeros nos preocupa, porque hoy los hospitales están resentidos”, expresó Barrios, integrante del primerísimo primer anillo de Cartes. El expresidente se encuentra en proceso de recuperación tras la intervención quirúrgica en el corazón, acaecida a fines de febrero pasado.

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Niega ruptura

En este clima de tensión, Alliana intentó poner paños fríos en la interna cartista. Aseguró que “no hay ningún tipo de fisura, división o quiebre”. “Lo genuino de nuestro movimiento es la disciplina, la unidad y el trabajo conjunto”, manifestó en Unicanal, el vicepresidente y potencial precandidato presidencial con vistas a las elecciones del 2028 por HC.

En otro momento, Alliana no dio nombres, pero se colige a quiénes apunta. “No vamos a permitir que gente que se sumó recientemente al movimiento quiera venir con otra mentalidad e ideología a dividir, separar y hacernos pelear. Eso no va a ocurrir”.

Alliana remarcó que dentro del movimiento HC existe libertad de expresión, pero siempre en el marco del respeto y la tolerancia. Negó que estas situaciones constituyan “factores de ruptura”.

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Finalmente, el vicepresidente de la República dijo que el oficialismo se mantiene cohesionado y enfocado en la gestión y descartó cualquier escenario de conflicto interno.

Sugirió cambios de ministros

Asimismo, Pedro Alliana recordó que en su momento sugirió al presidente Peña cambios en el gabinete de ministros del Poder Ejecutivo. Indicó que le dijo “de frente” pero que la decisión final corresponde al Jefe de Estado.

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“Recibo a mucha gente, hablo con la ciudadanía, le voy a sugerir y recomendar. Pero la decisión es suya. Él sabe que tiene un compañero que está para conspirar”, aseveró.