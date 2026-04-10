“Nano” Galaverna pide a Santiago Peña “ordenar a sus subalternos”

Para el senador Galaverna, la situación actual del movimiento Honor Colorado es “particular” y está marcada por el reposo médico del presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes. Según el legislador, la falta de una “presencia activa” del líder se siente tanto en el partido como en el movimiento.

“Se nota la ausencia activa del señor presidente de nuestro partido y líder de nuestro movimiento. Nos hace mucha falta que don Horacio esté activo en la política”, confesó el senador en medio de todas las críticas de miembros del propio partido en contra del Gobierno.

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Al ser consultado sobre las recientes críticas internas y la aparente dispersión de criterios en el oficialismo, Galaverna evitó ser contundente u emitir opiniones concretas. “No sé si llamarlo desbande, pero no comparto sinceramente lo que está ocurriendo”, señaló en ABC Cardinal.

“Ordenar a sus subalternos”

En otro momento, “Nano” Galaverna coincidió plenamente con las sugerencias de su padre, Juan Carlos “Calé” Galaverna, sobre la falta de “mano dura” o firmeza en la administración actual.

“El presidente Santiago Peña es una persona que tiene una manera de encarar la gestión pública con mucha paciencia y sapiencia. Creo que, con todo respeto, debería ordenarles a sus subalternos para que la gestión pública se dinamice y mejore”, sentenció el parlamentario.

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A pesar de no querer criticar al gobierno de Peña y de intentar defenderlo, el senador también expresó su insatisfacción con el desempeño de ciertas carteras del Ejecutivo. Señaló que existe una “desconexión” entre algunos ministros y la realidad social que sienten ellos como políticos.

Expresó su “demasía preocupación” por la carencia de medicamentos en los hospitales y el Hospital Nacional. Mencionó estar en contacto con trabajadores de blanco que están “haciendo de tripas corazón” para paliar las deficiencias.

En ese sentido, consideró que el gabinete debe trabajar más cerca de la clase política para entender las necesidades de los distritos y departamentos.

Tensión interna

Respecto a los cruces mediáticos entre referentes como Enrique Riera, Gustavo Leite y Nicanor Duarte Frutos, Galaverna intentó bajar los ánimos, aunque marcó distancia de las insinuaciones de corrupción lanzadas por Leite.

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Sobre los dichos de Leite —quien sugirió que en el Gobierno actual “hay olor a coima” a diferencia del periodo de Cartes—, Galaverna manifestó que no comparte su opinión y lo instó a denunciar específicamente en qué o en cuáles instituciones hay ese tipo de actitudes.

Finalmente, el senador instó a los referentes de Honor Colorado a recuperar la “templanza, sabiduría y paciencia” para reencauzar el movimiento y fortalecer tanto al Gobierno como al Partido Colorado.