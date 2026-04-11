Peña lleva al Paraguay a un estallido social por deudas, afirma Wiens

Entrevistado en ABC TV, Arnoldo Wiens repudió que este gobierno haya paralizado el país por aplicar una fórmula económica auto impuesta por estos “Chicagos boys” y supuestos técnicos del BCP solo para quedar bien con organismos internacionales y frenar el desarrollo del Paraguay.

Subrayó que por las deudas a las vialeras unos 55.000 empleos se perdieron en el sector de la construcción, lo que contradice el discurso de gobierno que “hay trabajo para todos”.

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Añadió que este gobierno incluso está empujando a médicos y a enfermeras a cometer negligencia médica, por falta de herramientas e insumos para cumplir su rol. Incluso se “prohíbe el derecho a nacer” por falta de kits de parto, acotó.

Sostuvo que Peña debe enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que muestre cuál es el camino para salir de la situación ya sea elevando el tope fiscal, aprobando créditos o bonos. Señaló que si no se soluciona “esta bomba de tiempo” en los próximos meses terminará en un estallido social.

Llamó a Peña a transparentar los números y que deje de ser un gobierno mentiroso, moroso y ostentoso .

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Ostentosos salarios mientras falta carne

Señaló que el hartazgo de la ciudadanía ya es muy grande por la falta de “circulante” y poder adquisitivo especialmente la gente en el ámbito rural o en los cordones más vulnerables. Destacó que incluso se le ha cercenado al paraguayo su derecho a comer carne por el altísimo precio mientras ve un gobierno de derroches, ostentaciones, sobre sueldos, remuneraciones, nepobabies, sobres, y fiestas fastuosas.

Dijo que el único camino para salir de este hartazgo es que la ciudadanía se empodere como fiscalizador de la democracia y cada cinco años definir quién será intendente o presidente. Subrayó que cuando la ciudadanía no participa en las elecciones, da pie a que todo siga en lo mismo.

Respecto a los clanes familiares, dijo que la mayoría de ellos están “en este gobierno” pero que la ciudadanía también los rechaza. Sostuvo que por ello trabajan en crear nuevos liderazgos, opciones y alternativas que oxigenen la ANR, como en Ciudad del Este. Recordó que en las últimas elecciones esteñas si bien el cartismo tuvo toda la estructura de Itaipú, la derrota colorada fue estrepitosa.

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También calificó de cobarde al exministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos, como un “general” que declara la guerra y luego renuncia.

Igualmente rechazó las constantes acusaciones del gobierno que a tres años de mandato cartista sigan diciendo que la crisis es culpa de la administración anterior.

Recordó que si bien entregaron el país con una deuda de US$ 600 millones para concluir obras y otros, el Congreso autorizó emitir bonos para “cerear” las deudas en octubre de 2023. Sin embargo dijo que desde entonces se recauda más pero se adeuda más, al tiempo que las farmaceuticas y las vialeras hablan de enormes deudas estatales.

Crisis en el cartismo

Finalmente dijo que la crisis dentro del cartismo, en que ministros del gabinete salen a decir que hay un ambiente de corrupción y coimas, se debe a la falta de lidearazgo de Santiago Peña y la enfermedad de Horacio Cartes.

Anunció que en caso de perder la interna, no hará campaña por Pedro Alliana, aspirante presidencial del cartismo. Dijo que él es la dupla y protagonista de la misma chapa de la “decepción”. “Es parte de ese equipo de la corrupción, de las coimas, de los nepo babies”, sentenció.