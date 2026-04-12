“Ministro inútil y están robando asquerosamente”: senador se lanza contra Riera y Hambre Cero

El senador Carlos Núñez Agüero (ANR, disidente) -comisario retirado- fue tajante en su última intervención en el Senado al referirse al titular del Ministerio del Interior.

“El presidente le hubiera quitado al ministro inútil, Enrique Riera, que no hace nada por la seguridad”, afirmó.

Núñez Agüero sostuvo que el secretario político no respondió a las demandas del sector policial ni a los debates legislativos, cuestionando su ausencia en momentos clave, como el tratamiento del proyecto de reforma de la Caja Fiscal.

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Volvió a acusar al ministro del Interior de ocupar el cargo para otros fines: “Está para recaudar, llenarse los bolsillos”. Incluso planteó que Riera debería renunciar “por amor a la seguridad de la ciudadanía”.

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Críticas al presidente Santiago Peña

El senador también apuntó contra el jefe de Estado, Santiago Peña, cuestionando su gestión y falta de decisiones en materia de seguridad. “No voy a hablar mal y mucho menos bien del presidente”.

También criticó los viajes presidenciales y la falta de control sobre políticas públicas sensibles como el programa estrella de Peña, “Hambre Cero” en las escuelas.

Uno de los puntos más duros del discurso fue la denuncia sobre el programa social Hambre Cero. Según Núñez Agüero “están robando asquerosamente a los pobres niños… se están llenando los bolsillos los gobernadores”.

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El senador aseguró que existirían sobrefacturaciones y uso indebido de recursos destinados a la alimentación escolar, lo que calificó como “vergonzoso”.

Pedido de auditoría: foco en Guairá

Ante estas denuncias, el legislador solicitó la intervención de la Contraloría General de la República, a cargo de Camilo Benítez.

Pidió iniciar auditorías en gobernaciones, comenzando por el departamento de Guairá, administrado por César Sosa (ANR, HC). “Que vaya a hacer auditoría, comenzando por Guairá”, expresó.

El legislador instó a un cambio de rumbo en el Gobierno y cuestionó la permanencia de “varios ministros inútiles”.