Almuerzo de Hambre Cero se prepara en una escalera por falta de cocina en una escuela de Ciudad del Este

La Escuela Básica Nº 4763 Onorio Takachi no recibe mejoras desde hace más de diez años. Si bien cuenta con solo 15 alumnos de escolar básica, al estar ubicada dentro de una comunidad indígena es considerada de extrema vulnerabilidad.

La institución recibe los ingredientes del programa Hambre Cero, que se preparan en la escalera de la escuela debido a la falta de espacio. El año pasado, la cocinera sufrió dos accidentes de caída mientras manipulaba los alimentos en un espacio sumamente incómodo.

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El docente de la institución, Gabriel Benítez Morínigo, relató que temen que ocurra otro accidente similar que pueda afectar a los niños. Reveló, además, que no cuentan con agua corriente ni sanitario en el sector de la escuela.

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La comunidad cuenta con un espacio reducido para una gran cantidad de familias, por lo que la cocina deberá construirse en una segunda planta. Ayer, miércoles, técnicos de la Gobernación de Alto Paraná realizaron un relevamiento de datos, pero hasta el momento no hay previsión para la construcción de una cocina.

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Mal estado de la sala de clases

La escuela solo tiene dos salas: un aula y una dirección, donde se trabaja en modalidad plurigrado. Actualmente, la sala presenta goteras, piso roto, deterioro de las paredes y no cuenta con acondicionadores de aire.

Debido al grave problema en el techo, la escuela figura en primer lugar en la lista de prioridades de la microplanificación en la categoría de infraestructura. La obra deberá ser ejecutada por la Municipalidad local, pero se deberá esperar algunos meses debido al proceso de licitación.

Sandra Noguera, de Reacción, explicó que la Municipalidad de Ciudad del Este recibirá 12.800 millones de guaraníes, de los cuales ya se desembolsaron 1.300 millones de guaraníes. Señaló que, mediante herramientas de monitoreo como FOCO, buscan que estas escuelas con peligro de derrumbe sean visibilizadas y que los fondos disponibles se ejecuten en tiempo y forma.

¿Qué dicen en la Municipalidad sobre la ejecución de obras?

Lorenzo Insfrán, director de Educación y Cultura de la Municipalidad de Ciudad del Este, explicó que en la ciudad hay 15 escuelas con peligro de derrumbe en las que se realizarán intervenciones dependiendo de los fondos disponibles. Afirmó que de no lograr cubrir las 15 instituciones con recursos del FONAE, la comuna prevé invertir recursos propios para completar las obras.

Recordó que mediante el proyecto municipal de mapa semafórico, profesionales técnicos y estudiantes universitarios realizaron relevamientos en las escuelas para determinar si las instituciones que figuran en la microplanificación realmente están comprometidas. Actualmente, estos técnicos acompañan con informes al Consejo de Educación para la elaboración de la lista de prioridad.

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Sobre la ejecución de las obras en la escuela Onorio Takachi, el director del área urbana de la comuna, Juan Cabrera, explicó que, al ser prioridad uno, la obra está asegurada. Comentó que actualmente se encuentran en la fase de elaboración del proyecto, que deberá ser aprobado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para luego iniciar el proceso de licitación.

Indicó que para este año cuentan con un presupuesto de unos 10.000 millones de guaraníes, con los cuales deberán intervenir las escuelas que figuran en los primeros lugares del orden de prioridad de la microplanificación.