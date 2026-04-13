Pablo Zeballos denuncia que intendente de Lambaré cerró su local gastronómico por sus críticas

Zeballos, aspirante a la concejalía por Fuerza Republicana, desde sus redes sociales despotricó contra el jefe municipal lambareño, por el cierre de su local “PZ10 Resto Bar”.

Lea más: Imputan a intendente de Lambaré por muerte y desaparición de militares

Según la notificación, el local no cuenta con planos autorizados en medidas de seguridad contra incendios. La orden fue firmada por la jueza Emilia Avalos de Díaz, jueza de faltas municipales.

Zeballos al ser miembro de Fuerza Republicana también apoya a la precandidata a intendenta y actual concejala Carolina González (ANR), esposa del exdiputado Orlando Arevalos, quien abandonó el cartismo y pasó a Fuerza Republicana busca ser intendenta.

Carolina, junto a su marido Orlando Arévalos fueron denunciados por lavado de dinero,asociación criminal, tráfico de influencias, extorsión. La concejal declaró que posee G. 150 millones de sus ahorros para proselitismo.

“Muchas gracias intendente Guido González por cerrar el local, sabía que querías llegar a eso y te agradezco por darme la razón a tu nefasta administración, a tu ignorancia, inoperancia y soberbia, siento mucho que tus empleados se presten a semejante barbaridad, la jefa de comercio, el de PCI y ni que decir una jueza de por medio”, señaló el empresario y exdeportista.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En su publicación, Zeballos dijo que no dejará tirado a sus empleados y se comprometió a seguir denunciando la administración del jefe municipal.

Incluso acusó al intendente de haberle propuesto, mediante terceros, hacer “lo que quiera” en la ciudad si antes renunciaba a su precandidatura como concejal.

" Y te digo públicamente que no voy a renunciar", espetó.

Sostuvo que tiene presentada desde el 2018 una resolución con la aprobación de planos y acusó a la comuna de esconder el documento por lo que dice reservarse demndar a la comuna o a los responsables.

“¿De qué tenes miedo vos y tus concejales que nunca hicieron nada y viven del municipio ??? Por eso LAMBARÉ está como está y a mi parecer tu conducta no está alineada con los principios del movimiento político a quien representas. Gran Ignorante, badulaque y encima ni sos LAMBAREÑO”, aseveró.