Cartistas encubren a IPS y gastos para influencers, pero ni les calienta el salario mínimo

La oscurantista mayoría cartista y sus satélites en Diputados mandó al freezer casi una decena de pedidos de informes que molestan al gobierno de Santiago Peña y llamativamente podrían ser la fuente del “olor a coima” que acusaron propios cartistas como el embajador paraguayo ante los Estados Unidos de América, Gustavo Leite.

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La Itaipú Binacional, encabezada el cartista Justo Zacarías Irún sigue siendo intocable gracias al cartismo, que en esta ocasión rechazó rechazó dos pedidos de informes planteados por el diputado Raúl Benítez (Independiente) sobre el gasto pretendido de US$ 1,5 millones para contratar influencers a favor del gobierno y otros US$ 4,4 millones para alquiler de vehículos.

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A la vez de reclamar que hasta ahora no ha corrido ni un solo pedidos de informes sobre Itaipú, Benítez cuestionó: “¿Yo le pregunto a los cartistas cómo podemos saber cómo se gasta la plata de Itaipú? ¿Cómo podemos saber para conocer de qué manera están despilfarrando la plata de Itaipú?, cuando vamos a tener luz sobre cómo usan y abusan de un recurso estratégico para la República".

Acotó que por este oscurantismo instalada, por ejemplo la ciudadanía seguirá sin saber quienes son los “influencers” a los que pagará el gobierno, o no se aclararán la confesión del exsenador cartista Javier “Chaqueñito” Vera sobre alquiler de vehículos “planilleros”, ya que solo se simula de que se hacen trabajar.

Incluso, ahora le sumó otra sospecha grave, que la organización no gubernamental (ONG) en este caso “amiga”, Centro de Estudios Ambientales y Sociales (CEAMSO) mimada con millonaria adjudicación organizar la “Navidad para todos” de Itaipú, ahora fue adjudicada con la construcción de rutas.

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También rechazaron un pedido del diputado liberal Federico “Fredy” Franco (PLRA, Nuevo Liberalismo) al Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación (Mitic) sobre los influencers de Itaipú.

Siguen apañando a Jorge Britez de IPS

Otro de los proyectos congelados por los cartistas es el instaba al presidente de la República Santiago Peña a echar al presidente del IPS, Jorge Magno Britez y todo su consejo de administración ante una gestión marcada por casos de negligencia criminal, falta de medicamentos e insumos y cuestionables movidas financieras a favor de “amigos del gobierno”.

La iniciativa fue planteada por la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida), pero rechazada por los cartistas, así como un pedido de informes del diputado Miguel Martínez (PLRA) “ante hechos recientes de negligencia médica” en la previsional.

No les calienta recortar festín ni el salario mínimo de la gente

Por otra parte, también rechazaron un simple proyecto de declaración que insta al Ejecutivo "a modificar la base paramétrica para el ajuste del salario mínimo, atendiendo que la vigente está totalmente alejada de la realidad" del diputado Diosnel Aguilera (PLRA, Frente Radical).

El diputado Aguilera remarcó que es una burla que se hable de un reajuste de no más de G. 60.000 al salario mìnimo, no solo porque o se ajusta a la realidad de la inflación, sino porque hará que suba aun más la canasta básica, a tal punto que es mejor que ni siquiera se aumente.

Lo único que pedía era sincerar el cálculo y ajustarlo a la realidad, sin embargo, los cartistas, encabezados por el líder de bancada Miguel Del Puerto se pusieron en contra de la gente y siquiera sugerir a Peña analizar ajustes.

Todo esto, para colmo mientras siguen dilatando los proyectos para recortar escandalos gastos supérfluos, empezando por las millonarias bonificaciones de G. 21 millones que se autoasignó el presidente del Congreso, el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez.

Aguilera también es el blanco preferido de los cartistas para negarle informes, principalmente los relacionados a su departamento Ñeembucú, el cual es feudo del vicepresidente de la República y ahora precandidato a presidente para el 2028 por Honor Colorado, Pedro Alliana.

Los proyectos rechazados hoy por los cartistas son: