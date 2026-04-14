Diputada acompaña propuesta de elevar el déficit fiscal para solucionar deudas

Elevar de 1,5% a 2,5% el tope del déficit fiscal para reducir deudas con vialeras fue lo nuevo que planteó el presidente de la Comisión de Cuentas y Control de Diputados, el cartista César Cerini, además de redireccionar unos US$ 45 millones mediante tímidas medidas de racionalización de gastos para reducir la deuda con farmacéuticas.

“Escuché que habría un planteamiento y creo que realmente es la solución para el grave problema que estamos teniendo en cuanto al no pago de las deudas que se tienen con los diferentes sectores”, manifestó la diputada Rocío Vallejo.

A renglón seguido, mencionó que muchas de las obras donde existen retrasos en los pagos están financiadas con créditos internacionales que están aprobados y por los que se están pagando intereses, inclusive por el no uso.

“La situación es calamitosa. No se paga ninguna deuda y estoy está afectando a toda una cadena productiva”, subrayó.

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Por otra parte, la legisladora se refirió a su renuncia a la Comisión de Asuntos Constitucionales y explicó que el motivo principal radica en una serie de desencuentros acumulados con el actual presidente de la Comisión, cuestionando severamente la metodología de trabajo y el manejo de los temas de relevancia nacional.

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El punto de quiebre que precipitó la renuncia tiene nombre y apellido: la negativa a avanzar con las interpelaciones. “No puedo seguir formando parte de una dinámica donde se firman dictámenes para evitar que funcionarios den explicaciones al pueblo”, sostuvo.