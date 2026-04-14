Latorre: Confirmación de Alliana trajo “tranquilidad” al cartismo y especula con la vicepresidencia

El diputado cartista Raúl Latorre, cuyo nombre es uno de los que el propio vicepresidente de la República, Pedro Alliana, citó como los que se mencionan como potencial dupla de Honor Colorado para las internas de cara al 2028, primero comenzó reconociendo que la confirmación de Alliana trae tranquilidad a HC en cuanto a dejar de especular con la nominación.

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“Si bien todos teníamos claridad en quién queríamos que sea o en quién tenía que representarnos, por supuesto faltaba su aceptación. Y la aceptación del vicepresidente Alliana viene a traer alegría y tranquilidad a filas de movimiento”, refirió Latorre.

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Es que hasta la falta de confirmación de Alliana se empezó a especular con otros nombres, como el del actual ministro de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme; disputa que ahora se traslada a la posible dupla.

Al respecto, citó una cantidad de nombres que actualmente ya suenan, incluido el suyo, aunque intentó no ser tan evidente en su interés, afirmando que él es “hombre de equipo” y que acatará cualquier decisión que tome Alliana.

“Yo soy hombre de equipo y voy a jugar en el lugar donde el equipo me necesite. Yo me siento representado por la candidatura del vicepresidente Pedro Alliana y creo que mis compañeros también. Y existen una serie de actores que tienen mucho mérito (para ser vicepresidente)”, sostuvo.

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Además del suyo, citó nombres como el del actual ministro de la Vivienda, Juan Carlos Baruja; el del ministro de Industria, Marco Riquelme, de lo gobernadores César Sosa (Guairá y presidente del Consejo de Gobernadores), César “Landy” Torres (Alto Paraná), Norma Zárate (Paraguarí) y Marcelo Soto (Caaguazú).

Incluso el nombre de los senadores cartista Silvio “Beto” Ovelar y Derlis Maidana, alegando que todos ellos tienen “perfiles interesantísimos”, que mezclan un perfil técnico y político.

Sin embargo, finalizó diciendo que es Alliana el que “va a portar la bandera, es el vicepresidente Alliana y yo voy a acompañar su decisión en cuanto a quien él considere que es el perfil que lo va a complementar".