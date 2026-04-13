Alliana elogia a Marco Riquelme y niega la existencia del “peñismo”

“Para mí Marcos (Riquelme) tiene un perfil maravilloso, es un profesional técnico de primera con una trayectoria, con familia muy colorada. Su abuelo (Blas N. Riquelme) fue nada más y nada menos que senador, creo que varios periodos, fue presidente del partido (colorado). Nadie puede dudar de su trayectoria como colorado, de él, de sus padres, de sus abuelos. Para mí es un lujo como ministro de Industria y Comercio”.

Así expresó hoy el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, a ABC, al ser consultado sobre qué perfil debe tener el precandidato a vicepresidente de la República en la dupla por el movimiento Honor Colorado para las elecciones generales de 2028.

Alliana elogió la figura de Marco Riquelme Boettner (39), conocido empresario de nuestro país, quien asumió el cargo de viceministro de Industria en la gestión del entonces ministro de Industria y Comercio (MIC), Javier Giménez.

Al renunciar éste último para asumir el cargo de jefe de Gabinete Civil de la Presidencia. Riquelme asumió en el MIC en su reemplazo el 23 de febrero pasado.

Marco Riquelme es nieto del recordado extitular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y exsenador Blas N. Riquelme, quien además, edificó un emporio empresarial dedicado a la industria de alimentos, entre otros.

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Alliana admitió que Marco Riquelme “podría ser una de las figuras para vicepresidente”.

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Niega existencia del “peñismo”

En otro momento, Alliana negó que exista un desprendimiento en Honor Colorado, concretamente, la supuesta escisión en un grupo denominado “peñismo”, que responde al presidente Santiago Peña. “Tampoco ningún desprendimiento del honor colorado y no veo tampoco ningún peñismo”, expresó, sobre el punto, el vicepresidente Alliana.

“Soy sincero, si bien Santi (Peña) está rodeado con gente de su confianza también, con gente de un perfil muy técnico, es el caso de Javier Jiménez, de Marco Riquelme, de Rodrigo “Rorro” Maluff y de otros. No quiero olvidarme de otros, pero de gente realmente muy capaz, muy preparada, no existe ningún peñismo", manifestó Alliana.

Seguidamente, agregó: “Yo creo que podría ser, y a mí me gustaría que Marco (Riquelme) esté dentro de estas personas que te manifesté para que se le pueda tener en cuenta como candidato a vicepresidente también. Te juro que me encanta el perfil de él, le felicité inclusive por cómo se está desenvolviendo como ministro de Industria y Comercio, vi que usa muy bien las redes sociales, que comunica bastante bien, y bueno, estaría complementando un perfil que yo no tengo, yo no soy técnico”, destacó el vicepresidente.

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Riquelme negó en su momento

A fines de marzo pasado, Marco Riquelme fue consultado sobre los rumores de su supuesta precandidatura presidencial por Honor Colorado. Respondió que no recibió ninguna propuesta al respecto y aseguró que está “enfocado al 100% en el MIC”.

En tanto, el vicepresidente Pedro Alliana desde el 2024 es mencionado en la cúpula cartista e incluso en acto del oficialismo como el virtual precandidato a presidente de la República de HC para las elecciones generales de 2028.

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También buscan la “bendición”

En Honor Colorado también tienen pretensiones a la Vicepresidencia de la República en el 2028, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre;

Juan Carlos Baruja, senador con permiso y actual ministro del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y el gobernador de Guairá y actual titular del Consejo de Gobernadores, César Luis “Cesarito” Sosa.