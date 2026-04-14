“Olor a coima”: Villalba cuestiona salida de Morínigo y critica que Gobierno no remueva a Leite

El legislador liberal Ever Villalba apuntó directamente a la permanencia del embajador paraguayo ante Estados Unidos, Gustavo Leite, quien recientemente generó controversia por sus declaraciones sobre el gobierno del expresidente Horacio Cartes.

Villalba fue tajante al referirse a lo que considera una doble vara dentro del Gobierno. “Apartan a un médico por alzar la voz en defensa de sus pacientes, pero no se animan a remover a un embajador que los acusa de coimeros. Duro con los que están con el pueblo, complaciente con el amigo del quincho”, expresó.

Sus declaraciones surgen tras la destitución de Morínigo de la jefatura de Endoscopía Respiratoria del INERAM, decisión que oficialmente fue atribuida a una “reestructuración”.

Morínigo denunció falta extrema de insumos

El propio Morínigo había asegurado que su salida responde a sus constantes denuncias sobre la crítica situación del sistema público de salud.

Según explicó, los pacientes enfrentan un nivel de desabastecimiento alarmante, al punto de tener que cubrir hasta el 90% de los insumos necesarios para cirugías, incluyendo materiales básicos como guantes.

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El caso generó repercusión debido a que el médico venía alertando sobre las condiciones en hospitales públicos y el impacto directo en los pacientes.

El senador liberal también cuestionó al presidente Santiago Peña por no tomar medidas respecto a Leite.

“Peña no tiene el coraje ni el poder para tomar una decisión así”, afirmó y añadió que las declaraciones del embajador “reconfirman dos cosas”: que el mandatario no sería quien toma las decisiones y que persisten sospechas de hechos de corrupción.

Por su parte, Gustavo Leite sostuvo que empresarios y proveedores le han señalado que durante el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018) “no había ni olor a coima” y que tampoco existían presiones.

Estas expresiones generaron críticas desde distintos sectores políticos, al interpretarse como una validación indirecta de prácticas cuestionadas en la administración pública.