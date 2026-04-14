¿Otra reculada? Silvio Ovelar plantea limitar mandato de ministros de la Corte

Apenas el año pasado, el Congreso por ley eliminó la rotación en la Corte Suprema de Justicia, permitiendo que ministros definan por acordadas el tiempo de permanencia.

“Fue un error nuestro. Cuando me equivoco, asumo mi cuota de responsabilidad”, reconoció el legislador, en un llamativo giro de postura.

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Ovelar explicó que, tras conversaciones con abogados de la “mafia de los pagarés”, concluyó que es necesario reintroducir la rotación para mejorar el funcionamiento del sistema judicial. Según sostuvo, el esquema actual favorece la permanencia prolongada de los ministros en determinadas regiones.

“Hoy, con el sistema actual, prácticamente los ministros se convierten en perpetuos superintendentes en cada una de esas regiones”, afirmó. En ese sentido, anunció que volverá a impulsar un proyecto para establecer la rotación cada dos años.

Cuando le señalaron que es cuando menos llamativo el cambio de postura, dijo que en su momento él planteó dentro del cartismo ese mismo problema, “de manera individual”.

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“Mafia de los pagarés” y críticas a la Corte

Desde el Congreso, Ovelar también vinculó su nueva postura con denuncias sobre la denominada “mafia de los pagarés”, una estructura irregular que involucraría a operadores judiciales. El legislador cuestionó la falta de una respuesta firme por parte de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay.

“La Corte hasta hoy no ha tenido un pronunciamiento firme (...) ¿Ustedes creen que jueces de paz y funcionarios actuarían así sin respaldo de las máximas autoridades? Yo tengo mis dudas”, expresó.

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Reconoce oposición dentro de su bancada

El legislador reconoció que su postura no es compartida por todos sus colegas, incluso dentro de su propio espacio político. Afirmó que anteriormente ya había planteado la necesidad de mantener la rotación, pero encontró oposición en la bancada.

Pese a ello, aseguró que intentará reunir los votos necesarios para avanzar con la propuesta en el Senado. “Voy a intentar convencerlos, porque aquí en el Senado 23 es todo, 22 es nada”, enfatizó.