Piden dar “punto final” a pedidos de intervención a intendentes averiados

El diputado disidente Roberto González solicitó la inclusión de los seis pedidos de intervención municipal que están, algunos hace más de un año, escondidos en algún cajón de escritorio de la Cámara Baja.

El que mayor polvo acumula es el del intendente de Tomás Romero Pereira, Hernán Ysidro Rivas (ANR-HC), padre del senador Hernán David Rivas, cuyo titulo de abogado sigue generando debate por su supuesta legitimidad.

“Solicitar la inclusión de la intervención municipal que están en etapa muy avanzada y que se necesita dar tratamiento para darle un punto final al reclamo ciudadano. Entre ellos el del padre del abogado Rivas”, dijo con cierta ironía el diputado Roberto González.

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El parlamentario citó los pedidos de intervención de Hernán Ysidro Rivas (ANR), de Tomás Olmedo (ANR) de Ñemby, de César Machuca (ANR) de Ybyrarobaná, de Juan Manuel Ávalos (Alianza) de Lima, Silvio Peña (PLRA) de Emboscada y de Vidal Argüello (Alianza) de Yby Yaú que están encajonados hace mucho en la Cámara de Diputados.

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¿Quienes frenan la transparencia?

“Enviemos el mensaje claro. Veamos quienes son los que seguimos luchando por que se transparente las cosas. De analizar la gestión de los intendentes que están acusados de mala administración, de mucha avería”, dijo el diputado colorado.

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El parlamentario pidió a sus colegas a dejar de poner trabas a la transparencia y dar por terminado el pedido de intervención sea con un archivamiento o la aprobación de la solicitud.

“Incluyamos en el orden del día y ahí los parlamentarios irán decantándose por la transparencia o seguir frenado el proceso de transparencia. Ya es hora de dejar de proteger a los averiados”, puntualizó.

Luego del debate, se aprobó incluir los seis pedidos de intervención en la sesión ordinaria del próximo martes.