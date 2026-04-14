Rivas golpeado por “malos abogados” cartistas: Instan a cazarle matrícula, pero blindan a jueces

Diputados por unanimidad aprobó la declaración institucional “que insta a la Corte Suprema De Justicia - Poder Judicial a cancelar la matrícula profesional del señor Hernan David Rivas Román”, presentado por la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida), aunque el punto no estuvo exento de controversia.

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Si bien la medida es meramente declarativa y por ende, sin efecto imperativo sobre la Corte, es un mensaje político fuerte contra el senador cartista, cuyo título de abogado sigue en seria duda tras haber sido absuelto pero por prescripción de la causa por supuesto título falso, no demostrarse falta de culpabilidad.

Llamativamente el proyecto inicialmente no tuvo oposición, siendo imposible además alegar que haya pasado inadvertido, ya que la diputada Vallejo lo argumentó ante el pleno.

De esta manera, al no tener oposición, se aprobó en el paquete de los proyectos que no tienen objeción.

Sin embargo, posteriormente, cuando se estaban votando los proyectos con oposición, por una supuesta “confusión” de la secretaría, se estuvo a punto de someter a votación el rechazo, lo cual no lo permitió la diputada Vallejo.

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Al no poder demostrar que hubo oposición en su momento, el presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre tuvo que admitir que el proyecto estaba aprobado. No se planteó tampoco la reconsideración de votos, para lo cual necesitan 53 votos para revertirlo.

Salvaron a jueces “blanqueadores”

En contrapartida, se mandó a comisiones el proyecto del diputado Raúl Benítez (Independiente), por el cual se “formula denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra los magistrados Bibiana Benítez y Delio Vera Navarro por mal desempeño de sus funciones” al absolver a Rivas.

El primero en oponerse fue el diputado cartista Estaban Samaniego quién dijo que si bien a él le “gustaría” ejercer presión sobre jueces y fiscales con los que no está de acuerdo, dijo que no queda otra que “confiar en la justicia”.

Esto es una burla, ya que el legislador que pide “confiar en la justicia” se aferra a sus fueros para no ser procesado por 4 causas distintas.

También tildó de “perseguido injustamente” a su excolega colorado, Ulises Quintana, procesado por presunta complicidad con el narcotráfico en una causa con Reinaldo Javier “Cucho” Cabañas.

Luego se sumó al pedido de enviar a comisiones el diputado aliado cartista Edgar Olmedo (ANR, B), que alegó que como Delio Vera Navarro renunció para acogerse a la jubilación, ya no puede ser juzgado por el JEM.

Tras un cruce con Benítez, que lo acusó de querer “defender” a Rivas y plantearle que entonces al menos aprueben la resolución para investigar a Bibiana Benítez, Olmedo se ratificó en su oposición.

Finalmente, con votos cartistas se cajoneó este proyecto al igual que otro, también planteado por Benítez, “que insta al Defensor del Pueblo a promover una acción de nulidad en el fuero civil sobre el título de grado y la matrícula de abogado del ciudadano Hernán David Rivas Román”.