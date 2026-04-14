Vendrán otros Carlos Morínigo, dice diputado

Carlos Morínigo, neumólogo y exministro de Salud, fue apartado de la jefatura de Endoscopía Respiratoria del Ineram para silenciar las constantes denuncias que realiza sobre la falta de insumos y el calvario que atraviesan los pacientes en el sistema público de salud.

“Vengo a valorar el trabajo que hacen los médicos que levantan la voz en nombre de sus pacientes, de mucha gente pobre que vive y padece las precariedades en los pasillos de los hospitales y lo destituyen”, dijo el diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA).

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El diputado liberal citó además al doctor Jesús Irrazábal, ex jefe de Urgencias pediátricas del Hospital Nacional de Itauguá, quien había sido apartado del cargo por decir que el gobierno de Santiago Peña hace con el centro asistencial es un “maquillaje mafioso”.

El parlamentario criticó a la ministra de Salud María Teresa Barán por ser intolerante e insensible con las necesidades de los pacientes en los hospitales y dijo que el gobierno de Cartes-Peña está matando a la población debido a la desidia.

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“Esos médicos que levantan la voz son destituidos de sus cargos por que esta ministra de Salud y este gobierno Cartes-Peña no tienen sensibilidad social, no tienen empatía con las necesidades de la población”, dijo el parlamentario.

Pide voto castigo

El diputado “Billy” Vaesken manifestó que Jesús Irrasabal y Carlos Morínigo lo único que hicieron es honrar su profesión al darle voz a sus pacientes y pidió a la ciudadanía a no votar por los mismos de siempre, no votar a las autoridades que les obliga a mendigar por una salud de calidad.

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“Estos médicos lo único que hicieron es honrar con su profesión y su cargo, ser la voz de sus pacientes. Lo único que hacen es transmitirle al gobierno las necesidades de esos hospitales que no tienen medicamentos e insumos para brindar salud pública”, dijo el parlamentario.

“Billy” Vaesken agregó que da pena que el gobierno actué de manera intolerante, que ni siquiera tolera las criticas y citó al ex presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou, quien había manifestado que en único momento en donde “el obrero y el médico son iguales es durante el sufragio”.

“A esas personas que sufren les pido que no sigan votando a los de siempre. Lacalle Pou había indicado que el único momento donde un médico, un obrero un arquitecto es igual es en las urnas. Les pido votarle a gente distinta no a las mismas de siempre”, puntualizó el parlamentario.

Dijo además que el gobierno humilla a los médicos que osan criticarlos, sin embargo, remarcó que van a venir muchos Carlos Morínigo, muchos más que seguirán denunciando las injusticias.

“Es indigno como les trata, por que el doctor Carlos Morínigo solo expuso las necesidades. No se le quiere escuchar a las voces criticas. Felicitarle a los valientes médicos, seguro que hoy no estarán en los cargos de jefatura, pero ellos van a seguir denunciando las injusticias y seguro vendrán otros médicos que van a seguir luchando y levantando su voz hasta conseguir ese país de oportunidades que todos queremos”, remarcó el liberal.