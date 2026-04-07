BNF, Ueno y Continental concentran los depósitos públicos en guaraníes

En términos de moneda local, los depósitos ascienden a aproximadamente G. 18 billones, equivalentes al total de saldos en guaraníes del sector público en el sistema financiero. La distribución por entidad bancaria muestra una alta concentración en pocos bancos.

El Banco Nacional de Fomento (BNF) lidera con G. 5,351 billones, lo que representa 29,7% del total en moneda local. Le sigue Ueno Bank, con G. 3,321 billones (18,5%), y Continental, con G. 2,426 billones (13,5%). En conjunto, estas tres entidades concentran cerca del 61,7% de los depósitos en moneda nacional.

Otros bancos con participación relevante incluyen a Sudameris con G. 1,896 billones (10,5%), BASA con G. 1,178 billones (6,5%) y GNB con G. 706.179 millones (3,9%). Más atrás se ubican Itaú (3,8%), Bancop (3,7%) y Zeta (3,5%), lo que evidencia una estructura donde, si bien existe diversificación, los recursos públicos tienden a concentrarse en entidades con mayor capacidad operativa y vínculo histórico con el sector público. El resto de los bancos presenta participaciones menores al 3%, con niveles que oscilan entre 2,2% y 0,0%.

Lea más: En solo 60 días de 2026, Ueno logró captar otros US$ 77 millones de fondos públicos

Por su parte, los depósitos en dólares alcanzan US$ 1.042.243.224, lo que constituye una parte relevante de los saldos totales. En esta moneda, la concentración presenta algunas diferencias respecto a la estructura en guaraníes. Ueno Bank lidera con US$ 217.340.881 (20,9%), seguido muy de cerca por Continental con US$ 209.626.669 (20,1%). En tercer lugar, se ubica Sudameris con US$ 180.886.494 (17,4%), mientras que BASA alcanza US$ 174.154.152 (16,7%).

En este segmento, el BNF registra una participación menor en comparación con su liderazgo en moneda local, con US$ 87.778.002 (8,4%). Luego aparecen Itaú (4,8%), Citibank (4,0%) y GNB (2,9%). El resto de las entidades presenta participaciones inferiores al 2%, lo que reafirma la concentración de los depósitos en dólares en un grupo reducido de bancos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los saldos públicos en el sistema bancario plantean desafíos en términos de eficiencia en su utilización y gestión. Asimismo, la elevada concentración de depósitos en un grupo acotado de entidades sugiere la necesidad de evaluar criterios de diversificación, gestión de riesgos y transparencia en la asignación de estos fondos.

Lea más: Tres bancos concentran 61% de fondos públicos en guaraníes y 58% en dólares

En un sistema financiero donde la profundidad aún es limitada, la administración de estos recursos adquiere un rol estratégico, especialmente considerando su influencia sobre la liquidez bancaria y las condiciones de financiamiento.

Adicionalmente, la composición por moneda también resulta relevante, dado que una porción significativa en dólares introduce elementos vinculados a la gestión cambiaria y a la exposición del sistema ante variaciones del tipo de cambio. Esto adquiere mayor importancia en un contexto de volatilidad externa.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones