Cardenal Martínez manifestó a “Bachi” Núñez preocupación por la crisis en salud pública

A través de redes sociales se dió a conocer una reunión que mantuvieron el cardenal Adalberto Martínez y el Senador Basilio “Bachi” Nuñez, titular del Senado y el Congreso Nacional, en la sede del Arzobispado. Durante el encuentro, la máxima autoridad eclesiástica del país puso sobre la mesa la crítica situación del sistema de salud pública y la urgente necesidad de garantizar el acceso a tratamientos para los sectores más vulnerables.

Uno de los puntos centrales fue la carencia de medicación básica y la infraestructura deficiente que obliga a los pacientes a enfrentar condiciones indignas. Martínez refirió que no solo los enfermos sufren las carencias, sino también el personal de blanco, a la vez de destacar el profesionalismo del sector que se ve limitado muchas veces por no contar con insumos mínimos para salvar vidas.

El Arzobispo solicitó al parlamentario buscar mecanismos que logren soluciones y un fortalecimiento del presupuesto destinado a la salud pública, instando al legislativo a priorizar una atención integral que devuelva la dignidad al pueblo paraguayo.

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Plan Nacional de Pueblos Indígenas 2020-2030

La problemática de los pueblos originarios también formó parte de la agenda. En ese sentido, propuso que la Comisión de Derechos Humanos del Senado realice un seguimiento cercano a las condiciones de los indígenas y pidió mayores recursos para el Plan Nacional de Pueblos Indígenas 2020-2030.

Iglesia y Estado: Colaboración por el bien común

Finalmente, el cardenal Martínez aprovechó el encuentro para dialogar con el senador Nuñez para exponer la labor que realiza la Iglesia en centros como el Pequeño Cottolengo y el albergue El Buen Samaritano en Itauguá.

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Ambas autoridades acordaron establecer canales de diálogo permanente entre la Iglesia y el Congreso Nacional para canalizar proyectos que apunten al bienestar social.