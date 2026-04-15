Corrupción cuesta G.390.000 por segundo al paraguayo, dice diputado

El diputado Dionel Aguilera (PLRA) manifestó que el país se merece más que promesas vacías, e instó al Presidente Santiago Peña a salir de su burbuja y preocuparse por el pueblo que no tiene plata en su bolsillo y que cada vez está más pobre.

“Nos convocan para aplaudir discursos vacíos, mientras el Paraguay sangra por una herida que no cierra, la corrupción. Esa herida tiene nombre, tiene rostro y costo sobre todo para los paraguayos”, dijo el diputado Aguilera.

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Citó además algunos datos del Banco Mundial que habla sobre hechos de corrupción y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).

“Según cálculos de organismos internacionales G. 390 mil se dilapida en hechos de corrupción por segundo. Ocupamos el puesto 150 de 182 entre los países más corruptos, según el Banco Mundial. Se pierden más de 2.000 millones de dólares en corrupción al año”, manifestó el diputado en plenaria.

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El parlamentario liberal se preguntó de qué sirve crecer como país, si el dinero se lo traga un sistema corrupto y prebendario.

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¿De que sirve al Paraguay crecer 6% del Producto Interno Bruto sí el dinero se lo traga un sistema podrido, un sistema en dónde no se muestra la más mínima voluntad de corregir", puntualizó.

Santiago Peña mentiroso

Criticó a Santiago Peña y sus promesas electorales incumplidas. Agregó que el presidente y su círculo cercano están mejor mientras que el paraguayo está cada vez más pobre.

“Tenemos a un presidente que desde su campaña electoral nos miente. Cuando dijo vamos a estar mejor, no aclaró quiénes. Ellos, el presidente y su entorno está mejor. Ellos están con más plata en su bolsillo, mientras los paraguayos están cada más más pobre”, se lamentó Aguilera.

Indicó además que del dinero que se gasta en los viajes presidenciales se pudo haber invertido en el sistema sanitario o escolar.

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“El presidente Peña recorre el mundo vendiendo un país que despega, pero en el país paralelo los proveedores no cobran hace meses, los hospitales están sin insumos, obras paradas y empresas quebradas. Con el costo de esos viajes cuantas camas de terapia tendríamos”, dijo el diputado liberal.

Agregó que la mentira en el gobierno de Santiago Peña se constituyó en un política de Estado, que se maquilla la pobreza y donde se prefiere gastar en influencer que en medicamentos para los hospitales.

“La mentira se ha constituido como una política de Estado. Dicen no hay plata para salud, pero si hay plata para influencer. Paraguay no está pobre, está saqueado. La plata está en los sobreprecios, en las coimas, en las compras fantasmas. El costo de la corrupción no son números, son niños sin escuelas, abuelos sin remedio y jóvenes sin futuro”, lamentó el parlamentario.