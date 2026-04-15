Jubilación VIP: Senado mantiene privilegios y posterga su ley de “parches” por otra semana

Tras un prolongado debate el Senado rechazó eliminar o “liquidar” la Caja Parlamentaria.

Finalmente el senador Javier Zacarías Irún (ANR, HC) planteó un cierre de debate y pidió la aprobación en general del proyecto -con media sanción- remitido por la Cámara de Diputados.

El mismo solo plantea modificaciones cosméticas y mantiene los privilegios en la Jubilación Vip.

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También pidió tratar el proyecto en particular, es decir artículo por artículo, la próxima semana como segundo punto del orden del día. Tanto la aprobación en general como la postergación en particular se votaron a mano alzada.

El proyecto, considerado como un “parche”, introduce modificaciones menores sin tocar aspectos centrales del sistema ya que mantiene bajos años de aporte, conserva pensiones elevadas y permite el retiro de aportes.

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Estas condiciones han sido calificadas como privilegios frente al sistema jubilatorio del ciudadano común.

Al inicio del debate, Dionisio Amarilla (liberocartista), representantes de los senadores ante la Caja Parlamentaria, dijo que en lo que respeta a la versión con media sanción, nos proponemos que en siete artículos sean modificados.

El senador Ignacio Iramain (Ind) mencionó que la Caja Parlamentaria es inconstitucional y viola al menos cinco artículos constitucionales. Dijo que la misma es deficitaria y que con las modificaciones que se proponen apenas se podrá cubrir el 13% el dinero para los jubilados y que necesariamente se tendrá que acudir a un rescate.

También recordó que existe un estudio actuarial tiene un déficit de G. 134.608 millones.

Celeste propuso la liquidación

Celeste Amarilla (PLRA) sin embargo, propuso “liquidar” la Caja Parlamentaria no eliminarla. Argumentó que hay derechos adquiridos y que aprobar las modificaciones solo les permitirá ganar un poco mas de tiempo. Añadió que se encuentran en un callejón sin salida y que la Caja es insalvable.

Eduardo Nakayama (PLRA) dijo que apoyaba la idea de Celeste Amarilla de liquidar la caja incluso con las demandas que esto abre, sin embargo, dijo que la versión con media sanción deja abierta las puertas del “infierno” para que el problema siga creciendo.

Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) dijo que esta caja es un monumento a la desigualdad en el Paraguay.

Oscar Salomón (ANR, HC) salió en defensa de la Caja Parlamentaria y presentó algunos “números”. Dijo que el tema se politizó y que son tratados como zánganos pese a que los legisladores hacen un gran aporte salarial. Agregó que la Caja también tiene activos como un valioso inmueble. Pidió mantener los beneficios para las “esposas” de los legisladores por cinco años más.