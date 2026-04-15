“Compadezco a Peña”, dice Colym por el desastre de los cartistas

El senador Colym Soroka (ANR-Independiente), dijo que los cartistas de la Cámara Alta están debatiendo quien iba a ser el vicepresidente de la Pedro Alliana en su camino a las presidenciales del 2028. Agregó que es evidente que existe una mordida violenta al estilo ”jagua salida" en el sector oficialista.

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“Los ofialistas oje su’u hina hikuai. Se habló de quien iba a ser vice presidente, así está el termómetro en el cartismo. Están armando mucho desastre entre ellos“, dijo el senador Soroka

Al ser consultado si ya conoce el nombre de quien será la dupla de Alliana en el 2028 remató que no sabía por que no estaba en el grupo cartista.

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“No sé. Moopio che aikuaata si no soy del grupo. Le compadezco al presidente Peña, no quisiera tanto desastre. Nos deja sin discurso a los disidentes por que entre ellos se pelean todo y nosotros miramos desde la vereda no más", dijo el senador Colym Soroka.

El parlamentario manifestó que la oposición no necesita criticar al presidente Santiago Peña por que los propios oficialistas lo hacen y sin ningún filtro.

Citó por ejemplo al embajador Gustavo Leite, quien digo que en el gobierno de Horacio Cartes no había “olor a coima” como ahora y también hizo alusión al desbande entre diputados, senadores y gobernadores que aceleró la oficialización del candidato presidencial.

“En este gobierno tenemos un embajador que opina sobre su propio gobierno que tiene olor a coima, legisladores que le acusan de nuevo a Santiago Peña. El capitán del barco cuando ya se eligió se debe cuidar y debe ser prudente”, remató Soroka.